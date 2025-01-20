我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

川普「完全赦免」國會暴亂案被告 裴洛西：侮辱司法

MLB／道奇教頭去年許願聖誕禮物 先發牛棚打者全到手

記者陳宛晶／即時報導
MLB道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）。(美聯社)
MLB道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）。(美聯社)

已是世界大賽冠軍的道奇隊，在休賽季繼續大進補，媒體回想起總教練羅伯茲（Dave Roberts）在去年12月節目上列給聖誕老人的禮物清單，寫下4個願望，如今竟然全數實現。

羅伯茲在去年底參與陣中球星貝茲（Mookie Betts）的網路節目「On Base」，貝茲問自家教頭：「如果是你留紙條給聖誕老人，你會寫想要什麼禮物？」

羅伯茲回答，「我不知道能不能寫特定名字，但我會希望聖誕老人幫我帶回一位後援投手，我還想在自由市場上得到一位可以在高張力比賽中派上場的後援投手，還想要一位先發投手，以及一位可以在季後賽打幾支全壘打的選手，而且那人今年（2024年）就在我們隊上，他來自拉丁美洲。」

羅伯茲的回答不指名道姓，卻把續約、自由球員等條件都列了，而最終道奇在牛棚的補強，續約後援投手崔能（Blake Treinen）、新簽史考特（Tanner Scott），先發投手要一個給兩個，簽下史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希，也成功與赫南德茲（Teoscar Hernandez）完成續約。

羅伯茲 道奇 佐佐木朗希

上一則

NBA／勇士慘輸40分 柯瑞：接下來6至8場決定賽季命運

下一則

澳網／3盤大戰勝出 衛冕者謝淑薇女雙再闖4強

延伸閱讀

MLB／2洋基迷硬扳貝茲手套懲處出爐 所有大聯盟球場都列黑名單

MLB／2洋基迷硬扳貝茲手套懲處出爐 所有大聯盟球場都列黑名單
MLB／「我要留在紐約」羅伯茲曝山本由伸差點錯過道奇封王

MLB／「我要留在紐約」羅伯茲曝山本由伸差點錯過道奇封王
MLB／大谷翔平從2棒打到1棒 羅伯茲透露貝茲說了什麼

MLB／大谷翔平從2棒打到1棒 羅伯茲透露貝茲說了什麼
MLB／大谷翔平投球解禁日有譜 羅伯茲笑談：他不會想休息

MLB／大谷翔平投球解禁日有譜 羅伯茲笑談：他不會想休息

熱門新聞

美國選手納瓦洛。 歐新社

打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸

2025-01-18 16:46
36歲德國女將德國塞蓋蒙德爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 ，興奮仰躺在地。（路透）

澳網／爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶祝勝利

2025-01-14 23:20
19歲越南裔美國籍好手勒納．田。(路透)

澳網／爆冷拍退梅德維夫 美國19歲越裔黑馬：上場享受

2025-01-16 19:42
鄭欽文澳網爆冷門淘汰。（路透）

澳網／鄭欽文爆冷出局：沒有好身體沒辦法完整發揮

2025-01-15 18:43
佛雷格不只是籃球技能包點滿，學業更是一把罩，上學期GPA高達4.0。 路透

打球超強還是資優生 NBA準狀元佛雷格「GPA」高達4.0

2025-01-18 16:27
衛斯特布魯克12日21分、10籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／領先19分不夠花 獨行俠少了雙星 慘遭金塊逆轉

2025-01-12 20:24

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告
川普就職演說：解放日開啟美國「黃金年代」

川普就職演說：解放日開啟美國「黃金年代」