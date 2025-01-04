MLB／大谷翔平投球解禁日有譜 羅伯茲笑談：他不會想休息

道奇球星大谷翔平。（路透）

日本媒體「體育報知」安排執教過大谷翔平 的兩位教頭進行對談，日本火腿首席棒球總管栗山英樹期待新球季再看到大谷二刀流，道奇 隊總教練羅伯茲 （Dave Roberts）透露：「5月之前不會讓他投球。」

大谷翔平是在2023年9月進行手肘手術，去年投手大谷還在復健中，打者翔平則繳出單季54轟、59盜、130分打點的驚人成績，拿下國聯打擊雙冠王以及年度MVP。

今年球季大谷翔平有望重拾二刀流，不過先前道奇隊已經透露3月開幕戰還無法投球，栗山英樹也認為，作為總教練最困難是安排休息的時間，羅伯茲笑說：「翔平不會覺得自己需要休息，這要感謝您當初的栽培。」栗山英樹也笑回：「真是抱歉啊。」

羅伯茲也指出，今年球季大谷翔平確定會重啟二刀流，但在5月之前都不會讓他投球，「他已經一年沒投球，沒辦法從3月丟到10月，我們必須好好安排他的投球局數。」

栗山英樹也提醒羅伯茲千萬不要亂了陣腳，「翔平肯定會說『我想快點投球』。」羅伯茲對此也笑說：「確實會這樣，但我也不是一個人，會尋求醫生、防護員的幫助，我們必須讓他保持健康，還是需要適當的休息。」

栗山英樹過去在火腿隊擔任大谷總教練時，也覺得很難讓他休息，羅伯茲透露，去年季初提議要大谷休息時，都被立刻回絕，但某次3連戰看出他有些狀況，告訴他明天必須休息時，大谷才終於點頭答應。