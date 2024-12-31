MLB／大谷翔平新希望拚道奇首連霸 自認巔峰期但想好可能衰退

大谷翔平透露新年新希望，「首要目標當然是完成連霸。」(路透資料照)

2025年新的一年開始，道奇 隊日本球星大谷翔平 也透露新年新希望，接受日本媒體線上訪問時表示：「首要目標當然是完成連霸。」

去年是大谷翔平動盪一年，季前從天使隊轉戰道奇隊，又遭遇貼身翻譯水原一平背叛事件，好在身邊多了太太真美子、愛犬Decoy在身旁，讓他不僅在例行賽締造「50轟、50盜」的史無前例壯舉，更幫助道奇隊拿下世界大賽冠軍。

今年面對新球季，大谷翔平坦言連霸就是目標，「每年都會有球隊拿下冠軍，但能夠連霸完全是不同的事，能夠有這個機會的次數也不多，所以這是很難得的挑戰。」

大聯盟上一次達成連霸的球隊，已經是1998年至2000年的洋基隊，21世紀還沒球隊辦到，而道奇隊史141年來也從來沒有完成2連霸。

「這是我明年最想做的事。」大谷翔平雖然很想締造2連霸，但也強調自己不會太執著於此，因為過去經驗讓他知道要保持平常心，珍惜、感謝身邊支持自己的人，避免過度追求更為重要。

大谷翔平自認目前正處於巔峰期，但也做好準備面對雖時可能出現的低潮期。

「我認為自己正迎來棒球生涯巔峰，或說正處於巔峰。」大谷翔平表示，他希望自己能夠盡力維持目前的狀態，同時也要繼續提升。」

30歲的大谷翔平也開始為球員生涯後期階段做好心理準備，他認為自己需要看得更遠，甚至預想到到可能的表現下滑，「我也到了需要思考以往不用思考的東西的年紀，為了延續成為最好的球員的時間，我需要去思考未來。」

而大谷翔平因為2023年9月的手肘手術，去年只以打擊單刀上陣，今年球季將重拾投打二刀流，目標是達到規定打席、投球局數，「我一直都在進行二刀流，也希望能夠持續做下去。」