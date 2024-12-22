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MLB／鈴木一朗罕見分享與2柴犬互動「這隻慶應大學畢業的」

記者陳宛晶／即時報導
日本棒壇傳奇人物鈴木一朗的生活紀錄片播出，兩隻愛犬成為最可愛焦點。(路透)
日本棒壇傳奇人物鈴木一朗的生活紀錄片播出，兩隻愛犬成為最可愛焦點。(路透)

日本棒壇傳奇人物鈴木一朗的生活紀錄片播出，兩隻愛犬成為最可愛焦點，弟弟天朗親人，姊姊姬弓則是調皮搗蛋又聰明，讓一朗直呼像是畢業於慶應大學。

日本頻道TBS「情熱大陸」節目播出一朗的側拍紀錄片，紀錄現職水手球團總裁特助的他日常生活，兩隻柴犬姐弟姬弓、天朗也在其中現身。

一朗帶著兩隻狗狗在草地上玩耍，先是抱起天朗說：「牠喜歡被抱，個性滿親人的。」接著抱起姊姊姬弓，一朗說：「我覺得牠是慶應大學畢業的。」一朗的太太弓子正是畢業於慶應大學，一朗笑說：「我覺得牠滿像我老婆的，個性很調皮，知道所有事情，很聰明呢」。

一朗夫婦過去就曾飼養過一隻柴犬一弓，剛到美國時，被媒體問到愛犬名字曾拒絕透露，原因是「沒有得到狗狗的同意」，而一弓已在2019年過世；姬弓、天朗與一弓有血緣關係，先前在2022年一朗進入水手名人堂的表揚儀式中就曾送上祝福影片，兩隻狗狗對著鏡頭嚎叫，以狗言狗語恭喜爸爸，這回更是直接透過節目分享一朗與狗狗互動的模樣相當罕見。

紀錄片也在一朗開車前往T-Mobile球場的路上，詢問他今天早餐吃什麼，一朗解答當天是自己準備早餐，吃了從小吃到大的Asakuma品牌玉米濃湯。至於早餐都吃咖哩飯的傳說，一朗笑答：「很多人到現在還在說這件事，是啦！我是會吃咖哩飯，但大概365天裡的80天吧！連100天都沒有。」

日本 鈴木一朗 T-Mobile

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