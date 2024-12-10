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MLB／索托被搶走 洋基砸左投最大約簽下勇士弗里德

記者蘇志畬／即時報導
弗里德。(路透)
弗里德。(路透)

沒能留住強打索托（Juan Soto），洋基隊補強腳步立刻啟動，傳出以8年2.18億美元簽下前勇士王牌弗里德（Max Fried），締造左投史上最大合約紀錄。

根據媒體報導，這筆合約只待體檢通過就成立，而全部金額無延遲支付，另有完整的不可交易條款，超越2015年普萊斯（David Price）與紅襪隊簽下的2.17億美元合約，成為左投手保證支付總額最高的合約。

而大聯盟史上投手合約也能排到第四，扣除的二刀流的大谷翔平後，弗里德僅次於山本由伸（12年、3.25億美元）、柯爾（Gerrit Cole，9年、3.24億美元）以及史特拉斯堡（Stephen Strasburg，7年2.45億美元）。

弗里德將加入以柯爾為首的輪值陣容，另外包含洛登（Carlos Rodon）、希爾（Luis Gil）、施密特（Clarke Schmidt）、柯特斯（Nestor Cortes）和史卓曼（Marcus Stroman）。

將滿31歲的弗里德生涯前8季都效力勇士隊，曾在2022、2024年入選明星賽，2022年繳出14勝7敗、防禦率2.48的成績，今年球季則是先發出賽29場，11勝10敗、防禦率3.25。

勇士 大谷翔平 洋基

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