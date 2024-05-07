道奇轟下5連勝 大谷第11轟出爐各項霸榜數據越來越狂

大谷翔平。(美聯社)

道奇 隊先發投手布勒（Walker Buehler）6日迎接TJ韌帶置換手術後回歸首戰，隊友用煙火秀歡迎他，包括大谷翔平在內，4發全壘打轟下所有分數，道奇終場以6：3擊敗馬林魚隊；大谷連3場開轟，本季11轟，單獨站上大聯盟全壘打榜領先。

道奇展開與馬林魚的3連戰，由布勒演出2022年6月10日後的首場出賽，投4局、77球收工，被敲6安打、失3分。

大谷3打數敲出2安打，包括1支兩分砲、1支一壘打，另靠1次保送上壘，並演出1次盜壘成功，賽後打擊率3成70、長打率7成05、整體攻擊指數1.139、54支安打、11轟、26支長打、壘打數103都居大聯盟領先位置。

馬林魚此役首局上攻下2分，道奇三連星打線開賽就逞威，貝茲（Mookie Betts）保送上壘後，大谷敲出兩分砲，這發中外野方向全壘打飛行距離441呎，一棒幫助道奇扳平，弗里曼（Freddie Freeman）隨後補上超前轟，道奇還沒有出局數已經打下3分。

大谷過去對戰馬林魚7場還不曾開轟，這一轟解鎖大聯盟生涯面對第27隊開轟，只剩費城 人、紅雀、天使隊還沒當過苦主。

馬林魚雖在2局上靠戈登（Nick Gordon）陽春砲追平，但道奇全壘打一支接一支，奧特曼 （James Outman）2局下敲兩分砲，赫南德茲（Teoscar Hernandez）3局下補上陽春砲，兩軍此後再無分數進帳，道奇終場就以3分差贏球，收下5連勝。