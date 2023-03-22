經典賽／日本靠2轟勝美奪第3冠 大谷9局關門K掉楚奧特

世界棒球經典賽冠軍戰，日本隊在夢幻劇本中以3：2擊敗衛冕軍美國隊，繼2009年後再次奪冠，也是隊史第三冠；圖中未戴帽抱隊友者，是以「二刀流」出賽搶下2勝1救援還敲10安，勇奪MVP的大谷翔平。（Getty Images）

世界棒球經典賽 冠軍戰21日上演美日大戰，日本 隊天祭出老中青世代接力的「機關槍換投」，美國隊透納2局上一發陽春砲先馳得點，9局上，日本隊換上大谷翔平 ，最終由中堅世代的大谷翔平關門成功，加上村上宗隆攜手岡本和真開轟，終場以3：2粉碎美國隊連霸夢，睽違14年奪下經典賽冠軍。

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日本、美國這兩支曾在經典賽奪冠的球隊，21日又在第5屆經典賽冠軍戰正面交鋒，賽事到了9局上，日本隊換上大谷翔平擔任終結者，美國隊Jeff McNeil獲4壞球保送，美國隊換上Bobby Witt Jr.代跑，Mookie Betts擊出內野滾地球，Mike Trout首次對決天使隊友大谷，Mike Trout遭三振，日本隊3：2贏球，拿下隊史第3座經典賽冠軍。

據報導，美國隊最火燙的男人透納（Trea Turner）再次開轟，透納在2局上一發陽春砲先馳得點，單屆累積5轟已經追平南韓隊李承燁保有的大會紀錄；前一場才上演再見安打扮演日本隊英雄的「村神」村上宗隆在冠軍戰也延續好手感，2局下首打席立刻開轟，一發陽春砲幫助日本隊追平比數。

透納在第2局上場打擊，從日本隊先發投手今永昇太手中開轟，將一顆91.5哩的四縫線速球掃出左外野全壘打牆。

世界棒球經典賽冠軍戰21日上演美日大戰，美國隊透納（Trea Turner）再次開轟，在2局上一發陽春砲先馳得點。（歐新社）

透納首轟在第一輪對加拿大隊，接下來八強戰對委內瑞拉敲出逆轉滿貫砲，四強戰對古巴隊單場雙響砲，加上今天冠軍戰開轟，近3戰敲出4轟，不同的是前4轟都是擔任第9棒，冠軍賽則換到第6棒。

透納開轟數已經刷新美國隊選手單屆最多轟紀錄，這場比賽更追平2006年南韓隊李承燁的史上最多轟紀錄。

美國隊2局上才靠著透納（Trea Turner）的陽春砲取得1：0領先，2局下日本隊馬上還以顏色，面對美國隊先發投手凱利（Merrill Kelly），擔任第5棒的村上宗隆瞄準第一球就出棒，將92.4哩的速球掃出右外野全壘打牆。

在邁阿密舉行的世界棒球經典賽對陣美國的比賽中，村上宗隆在第二局擊出全壘打。（美聯社）

這發全壘打是村上宗隆本屆賽會首轟，擊球初速115.1哩、距離432呎，兩項數據都比透納要猛，也讓他球敲出去就確定過牆，慢步目送。

村上宗隆這一轟也締造另類紀錄，成為史上第一位曾在奧運金牌戰、經典賽冠軍戰皆開轟的球員，村上宗隆在2020東京奧運棒球項目金牌戰也曾以陽春砲為球隊先馳得點，當時日本隊以2：0擊敗美國隊。

4局下日本隊岡本和真也補上一發陽春砲，日本隊在5局結束3比1領先；至於「二刀流」球星大谷翔平7局下靠腳程跑出本場個人首安。截稿前8局上，日本以3:2暫時先。