經典賽／衛冕軍美國爆冷輸給墨西哥 8強拉警報

美國先發投手馬丁尼茲（左），首局就被轟出兩分砲。(美聯社)

世界棒球經典賽在美國時間12日爆出開賽6天最大冷門，衛冕冠軍的美國在C組第2戰遭墨西哥 重創，從1局上就一路落後，投打都沒有明星隊的架勢，終場以5：11慘敗，吞下本屆賽事首敗。

C組賽事昨天開打，墨西哥打到延長10局4：5不敵哥倫比亞，美國6：2擊敗英國 ，今天美、墨大戰更受矚目，不料擁有地主優勢的美國打完前4局就掉7分，無法挽回戰局，兩隊戰績1勝1敗扯平。

墨西哥打線面對美國先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez），首局就發動攻勢，開路先鋒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）首局首打席安打，3棒梅內塞斯（Joey Meneses）轟出兩分砲，取得2：0領先。

美國2局下反攻，塔克（Kyle Tucker）面對墨西哥先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）揮出三壘打後，安德森（Tim Anderson）適時安打扳回一城。

墨西哥3局上靠梅內塞斯、泰萊斯（Rowdy Tellez）、巴瑞德斯（Isaac Paredes）連續安打攻下第4分，4局上攻勢更猛，湯瑪斯（Alek Thomas）安打、阿羅薩雷納二壘打先得1分，接著佛度戈（Alex Verdugo）保送，梅內塞斯追加3分砲，比數變成7：1。

美國明星打線出現貧打狀況，前6局只有3支安打，7局下才由捕手史密斯（Will Smith）轟出陽春砲，攻下全隊第2分。

反觀墨西哥攻勢不斷，8局上一口氣打了9人次，巴恩斯（Austin Barnes）、阿羅薩雷納、泰萊斯、特瑞歐（ Alan Trejo）安打，搭配兩次四死球，一口氣攻下4分，重創美國牛棚。

美國8局下雖靠高史密特（Paul Goldschmidt）、威特（Bobby Witt Jr.）、安德森接連安打，配合兩次四死球攻下3分，但無力挽回戰局，終場仍以6分之差落敗。

墨西哥全場出現15支安打，美國只有8支，梅內塞斯5打數3安打、包辦5分打點，締造單場場雙響砲紀錄，成為墨西哥贏球最大功臣。