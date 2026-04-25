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NBA／完成季後賽史上首次父助攻子得分 詹姆斯：特別的時刻

記者劉肇育／即時報導
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詹姆斯24日助攻給兒子布朗尼，資料照。（美聯社）
詹姆斯24日助攻給兒子布朗尼，資料照。（美聯社）

湖人24日在與火箭的系列賽第3場比賽，靠著詹姆斯（LeBron James）在正規賽倒數階段的三分球將比賽帶入延長賽，並由史馬特（Marcus Smart）接力鎖定勝局，取得系列賽3：0領先，而24日詹姆斯還助攻給兒子布朗尼（Bronny James）得分，完成季後賽史上首度的父子連線得分，讓詹姆斯直呼意義非凡。

詹姆斯與布朗尼今年季後賽成為史上首對在季後賽同場出賽的父子檔，而兩人更在24日與火箭的系列賽第三場比賽第二節，上演一次由父親詹姆斯助攻給兒子布朗尼空中接力上籃得手的「父子連線」，再度創下季後賽新紀錄。

本場比賽最終詹姆斯拿下29分外帶13籃板、6助攻，布朗尼則是上場9分鐘拿下5分，其中就包括意義非凡的「父子連線」，且他的個人得分就超過火箭24日板凳席合力攻下的3分，幫助湖人以4分差距險勝火箭，收下系列賽3連勝，並搶先聽牌。

談到助攻給布朗尼的那次空中接力傳球，詹姆斯賽後表示，「我當時腦中只想著，『去接住它吧！』這對我們來說真的是一個特別的時刻，意義非凡。」

而布朗尼在中場受訪時被問到父親今年季後賽獨撐大局的表現時也說：「他依舊偉大，這正是我們期盼看到的，他完美地扛起了整支球隊，在攻守兩端都相當可靠，且做得條條不紊。毫無疑問他是這支球隊的核心，且將會延續他自己的打法，持續拿出最優異的表現。」

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