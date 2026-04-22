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NBA／被灰狼批防守爛 金塊教頭用數字打臉回應

記者曾思儒／即時報導
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強森。(路透)
強森。(路透)

不只場上拚戰，金塊隊和灰狼隊的對決延長到場下「口水戰」，第2戰後灰狼搖擺人麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）指金塊好幾位球員是「糟糕的防守者」，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和強森（Cam Johnson）都被點名，強森今天回應，隨對手去說。

金塊昨天休息，今天在自家練習場訓練後再搭機飛到明尼亞波利斯，準備明天登場的第3戰；強森、金塊教練艾德曼（David Adelman）和布勞恩（Christian Braun）被問到麥克丹尼爾斯的批評，強森說：「他們話一直很多，整季都是，整個系列賽都是，讓他們去講，讓他們把想說的都講出來。」

艾德曼幽默回應，迫不及待想聽麥克丹尼爾斯的podcast，「他是名很好的球員，現在人人都有傾訴對象，這可以幫助他的社群媒體。」

麥克丹尼爾斯在季後賽一開始就有話題性發言，讓兩隊的關係更被注意，強森也承認球隊可能會把這些當成激勵士氣的素材，但自己不會隨之起舞。

金塊本季以54勝排西區第3種子，進攻效率值121.2排名聯盟首位，不過防守效率值116.0只排聯盟21位，麥克丹尼爾斯更直接說金塊「都是不好防守者」，沒人可以守護籃框，就連約柯奇也是，「我們運動能力比他們更好。」

艾德曼今天被問到回應時說，各種說法都很有意思，不顧季後賽球隊防守效率值109.3排在16支季後賽隊伍的第6名，數字就能說話。

金塊先發裡唯一沒被麥克丹尼爾斯「點名」的布勞恩（Christian Braun）提到，對手的發言就是兩隊競爭的一部分，並不意外，「他表達自己想法和信念，我們會讓他們這樣做，我們只想照顧好自己人。」

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