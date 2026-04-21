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NBA／擊敗穆雷、愛德華 亞歷山大獲選年度關鍵球員史上第4人

記者劉肇育／即時報導
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亞歷山大。(路透)
亞歷山大。(路透)

NBA聯盟今天宣布雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），擊敗灰狼愛德華（Anthony Edwards）、金塊穆雷（Jamal Murray）等人，榮膺本賽季「年度關鍵球員獎」，成為史上第4位獲得此殊榮的球員。

這座以傳奇名將衛斯特（Jerry West）為名的獎項，旨在表彰於比賽最後5分鐘、比分差距5分以內的關鍵時刻表現最優異的球員，本季亞歷山大在關鍵時刻累積轟下175分，高居全聯盟之冠，並帶領雷霆在27場僵持戰中取得20勝7敗的驚人戰績。

「這座獎項意義重大。」亞歷山大在受訪時表示，「想拿到這個獎，你必須在最後關頭幫助球隊贏球。對我來說，勝利永遠是首要目標。」這也是他生涯首度獲得此獎項，過去三季他分別排名第7、第8與第3名，展現出逐年進化的心理素質。

本季選拔過程先由各隊教練選出14人名單，再交由100位媒體記者進行最終投票，亞歷山大最終以絕對優勢勝出，競爭對手穆雷雖然以30次關鍵助攻領先聯盟，而愛德華則擁有56.5%的關鍵時刻命中率，但亞歷山大在得分與球隊戰績的綜合影響力，仍獲得大多數選票青睞。

隨著「年度關鍵球員獎」入袋，外界預期這只是亞歷山大橫掃本季獎項的開端，目前他仍是連霸例行賽MVP的頭號熱門，並極有可能連四年入選年度第一隊。

本次決選名單中灰狼愛德華雖因出賽場次未達65場門檻，無緣爭奪MVP與年度陣容，但該門檻並不限制由教練提名的「年度關鍵球員獎」，這也讓亞歷山大這座獎盃的競爭含金量更顯充足。

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