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NBA／G1狂勝太陽35分 雷霆：不是想打爆對手

記者曾思儒／即時報導
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雷霆隊球星威廉斯19日攻下22分、7籃板和6助攻。(美聯社)
雷霆隊球星威廉斯19日攻下22分、7籃板和6助攻。(美聯社)

去年奪下NBA總冠軍，雷霆隊今年的衛冕路再有強勢起步，今天季後賽首戰以119：84狂勝太陽隊，連兩年的首戰大勝寫下另項紀錄。

雷霆去年季後賽首戰以51分差距狂電灰熊隊，今天寫下35分大勝，讓雷霆加入1986年和87年的湖人隊，成為NBA史上第2支連兩年季後賽首戰至少勝分35分的球隊。

為雷霆攻下22分、7籃板和6助攻的威廉斯（Jalen Williams）表示，全隊15名球員都為季後賽最好準備，「我們打第一戰的感覺不想試『好，讓我們來打爆他們』，更像是『我們要多努力來為勝負定調？』。」

身為聯盟這兩季的最佳防守隊伍，雷霆今天製造太陽19次失誤，轉換成34分，讓太陽球星布克（Devin Booker）都承認，對手季後賽更可怕，想再奪一冠的企圖強烈，鬥志還能感染觀眾，帶起連鎖效應。

上季包辦雙料MVP的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天18投僅5中，不過靠17罰15中仍有全場25分、7助攻表現。第四節完全休息的他表示，經過兩場附加賽才出線的太陽比較疲勞，可能和今天大比分差距有關，但已預期對手下一戰會表現更好，「他們有很好的球員，訓練有素也打得很努力、打得正確，所以我們也要準備妥當，不斷進步。」

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