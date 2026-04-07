NBA／溫班亞瑪傷退 角逐MVP、年度獎項添變數

溫班亞瑪。(路透)

馬刺 隊在主場迎戰76人隊，兩位當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、安比德（Joel Embiid）對決成為焦點，但溫班亞瑪第二節在爭球下倒地，造成左肋骨挫傷，儘管他回到休息室後重返球場，但下半場沒再回歸，只留下出賽16分鐘拿17分、5籃板、3阻攻的成績單。

溫班亞瑪第二節10分47秒和76人球星喬治（Paul George）爭球被撞倒在地後，一度摀著肋骨坐在球場；他先回到休息室，剩下6分多鐘時回到板凳區，之後重新上陣，讀秒階段被換下場前還有飆進三分彈。

由於溫班亞瑪出賽16分鐘，將是角逐個人獎項出賽最低65場的第二次、也是最後一次「險些達標」豁免。溫班亞瑪是今年年度防守球員、年度第一隊和MVP的熱門人選，不過只出賽63場，再加上沒顯示但加入65場統計的NBA 盃決賽，他還要一場至少出賽20分鐘才能符合最低出賽標準，代表馬刺本周最後3場比賽他至少還要上陣一場。

迎接比賽前，溫班亞瑪近3場繳出場均38.7分的恐怖數據，3月開始的17場比賽也有28.1分、12.7籃板、3.6助攻和3.8阻攻表現。賽前暖身時，溫班亞瑪還要教練盡可能和他身體對抗，模擬防守安比德的狀況，可惜頂尖對決畫面並不多。