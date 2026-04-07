我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「夾在兩惡勢力間」 川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

NBA／溫班亞瑪傷退 角逐MVP、年度獎項添變數

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溫班亞瑪。(路透)
溫班亞瑪。(路透)

馬刺隊在主場迎戰76人隊，兩位當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、安比德（Joel Embiid）對決成為焦點，但溫班亞瑪第二節在爭球下倒地，造成左肋骨挫傷，儘管他回到休息室後重返球場，但下半場沒再回歸，只留下出賽16分鐘拿17分、5籃板、3阻攻的成績單。

溫班亞瑪第二節10分47秒和76人球星喬治（Paul George）爭球被撞倒在地後，一度摀著肋骨坐在球場；他先回到休息室，剩下6分多鐘時回到板凳區，之後重新上陣，讀秒階段被換下場前還有飆進三分彈。

由於溫班亞瑪出賽16分鐘，將是角逐個人獎項出賽最低65場的第二次、也是最後一次「險些達標」豁免。溫班亞瑪是今年年度防守球員、年度第一隊和MVP的熱門人選，不過只出賽63場，再加上沒顯示但加入65場統計的NBA盃決賽，他還要一場至少出賽20分鐘才能符合最低出賽標準，代表馬刺本周最後3場比賽他至少還要上陣一場。

迎接比賽前，溫班亞瑪近3場繳出場均38.7分的恐怖數據，3月開始的17場比賽也有28.1分、12.7籃板、3.6助攻和3.8阻攻表現。賽前暖身時，溫班亞瑪還要教練盡可能和他身體對抗，模擬防守安比德的狀況，可惜頂尖對決畫面並不多。

NBA 馬刺

上一則

NBA／卡瑟爾第5度大三元 馬刺斑馬傷退照贏76人

延伸閱讀

NBA／卡瑟爾第5度大三元 馬刺斑馬傷退照贏76人

NBA／卡瑟爾第5度大三元 馬刺斑馬傷退照贏76人
NBA／溫班亞瑪錯過絕殺球 約柯奇40分率金塊斷馬刺11連勝

NBA／溫班亞瑪錯過絕殺球 約柯奇40分率金塊斷馬刺11連勝
NBA／唐西奇例行賽報銷 未達65場出賽門檻 將申請特殊情況挑戰

NBA／唐西奇例行賽報銷 未達65場出賽門檻 將申請特殊情況挑戰
NBA／溫班亞瑪缺陣爭MVP只能再休2場 馬刺照勝快艇11連勝

NBA／溫班亞瑪缺陣爭MVP只能再休2場 馬刺照勝快艇11連勝

熱門新聞

「字母哥」安戴托昆波。 (美聯社)

NBA／再度成為交易市場熱門 媒體揭曉字母哥下家名單

2026-03-30 19:43
谷愛凌參加米蘭冬奧會檔案照。（新華社）

谷愛凌最希望打開「這扇門」讓後面的女性路走得更容易

2026-04-01 12:12
洛杉磯加州大學（UCLA）女籃5日迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃。（美聯社）

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

2026-04-05 22:12
4屆世界盃足球賽冠軍義大利31日再度失利，連續第3屆無緣世足會內賽。美聯社

藍衫軍再度無緣世足賽 義大利媒體：第3次世界末日

2026-04-01 10:28
男子單打冠軍中國選手王楚欽（左）和女子單打冠軍中國選手孫穎莎在頒獎儀式上合影。（新華社）

國際乒聯單打世界盃：孫穎莎3連冠、王楚欽首度捧杯

2026-04-05 13:23
勇士主帥柯爾（左）與球星柯瑞（右）。 (路透)

NBA／柯爾下賽季是否還在勇士？記者稱關鍵性因素在柯瑞身上

2026-03-30 20:38

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
把這些美國用餐習慣帶到歐洲 會遭白眼

把這些美國用餐習慣帶到歐洲 會遭白眼