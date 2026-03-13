NBA／83分紀錄後阿德巴約對公鹿僅得21分 卻獲得教練、對手聲援

我的頻道

記者劉肇育／綜合報導
熱火隊中鋒阿德巴約。 （歐新社）
熱火隊中鋒阿德巴約。 （歐新社）

在前一場比賽猛轟聯盟歷史新高的83分後，熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在12日領軍於主場迎戰公鹿隊，儘管個人最終僅拿下21分，但在隊友拉爾森（Pelle Larsson）拿下生涯新高28分的助拳下，熱火仍是以112：105擊敗公鹿，收下7連勝。

阿德巴約在前一場與巫師之戰單場猛轟83分，儘管比賽最後幾分鐘在團隊的協助下密集站上罰球線取分引發討論，甚至遭質疑「含金量」不足，但熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）在12日賽前受訪時也強調，不會因為大家的不滿而致歉，「我絕對不會向任何人道歉的，希望一切就此打住。」

史波史特拉強調，各界都批評阿德巴約在比賽最後時刻靠著罰球「刷出」紀錄，但卻忽略他首節就拿下31分、中場43分、三節62分的表現，「那一刻就只是他『把握當下』的時刻，你必須全力以赴，這是件激動人心的事情，我很榮幸我們整個團隊都能參與其中。」

12日與熱火之戰，阿德巴約雖然未能再有瘋狂演出，不過仍是繳出21分、8籃板的數據，搭配上年輕後衛拉爾森全場14投9中攻下生涯新高的28分外帶6籃板、6助攻的全能演出，幫助熱火以7分差距擊敗公鹿，拉爾森賽後受訪時也說：「顯然，阿德巴約是不可能每晚都拿那麼多分，但12日對我們來說是一場意義重大的比賽，因為我們成功向公鹿復仇。」  

而公鹿則是以球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下31分最佳，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後也表示，並沒有因為阿德巴約前一場比賽的表現而改變任何防守設定，但他也強調阿德巴約的紀錄確實是貨真價實，「能在NBA拿下83分，那肯定就是貨真價實的，就算你另外找200個球員來試，哪怕讓他們一直站上罰球線，他們也照樣無法拿下83分。」

NBA

