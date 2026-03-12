超越布萊恩 熱火阿德巴約狂砍83分 NBA單場得分第2

我的頻道

記者劉肇育／綜合報導
NBA熱火隊阿德巴約10日單場比賽獲得83分，創下NBA單場得分第二高紀錄。(美聯社)
NBA熱火隊(Heat)中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)10日在主場出戰巫師隊(Wizards)的賽事中，打出史詩級的表現，在首節個人就暴砍31分，並在第四節最後1分16秒兩罰俱中後，以單場拿下83分改寫布萊恩(Kobe Bryant)的歷史第二名紀錄，在史上僅次於張伯倫的單場100分，最終熱火也在他神級表現下以150：129輕取巫師。

阿德巴約10日帶領熱火在主場迎戰巫師火力全開，他在首節就以誇張的16投10中，其中包括三分球8投5中拿下31分外帶3籃板，成為聯盟自1996-97年賽季採計單節得分紀錄以來，第6位單節拿下30分的球員，不過最近一次已經是四年前還效力灰狼隊的唐斯(Karl-Anthony Towns)。

在首節就打出史詩級的表現後，阿德巴約在接下來三節也持續將得分紀錄堆高，在第三節中段個人得分已經突破50分，並在第四節得分突破61分後，改寫詹姆斯(LeBron James)所保持的熱火隊史單場得分紀錄，並向聯盟歷史得分紀錄發起挑戰。

第四節最後階段阿德巴約靠著罰球單場已拿下79分，距離布萊恩的紀錄僅差2分後，大幅領先的熱火在比賽最後1分40秒採取博取犯規戰術，為阿德巴約製造更多得分機會，而他也在比賽最後1分37秒靠罰球拿下81分，追平布萊恩的單場歷史第二高得分紀錄。

終場前1分16秒，阿德巴約靠罰球拿下第82、83分，正式登上歷史得分第二名寶座，僅次於張伯倫的單場100分，不過熱火教練史波史特拉(Erik Spoelstra)隨即將他換下場，讓他接受全場球迷的鼓掌歡呼。

阿德巴約10日出賽42分鐘以43投20中，其中包括罰球43投36中，以及三分球22投7中的表現拿下83分，榮登歷史得分榜第二名，另外有9籃板、3助攻演出，最終熱火也在他帶領下以21分差距擊敗巫師，為這歷史性的一戰畫下句點。

