NBA／阿德巴約飆破紀錄83分 熱火主帥：我甚至不敢換他下場

熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在今(10)天與巫師隊之戰單場猛轟83分，超越布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分紀錄，登上史上第2名，賽後熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也直言，今天阿德巴約的火熱手感讓他遲遲不敢將他換下場，直到他成功打破布萊恩的紀錄。

阿德巴約在今天與巫師之戰，首節就狂轟31分，半場拿下43分，前三節打完就已經拿下破隊史紀錄的62分，最終更在團隊的推波助瀾下，於第四節最後1分16秒完成歷史性的兩罰，個人得分站上83分，在聯盟史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的單場100分。

談到阿德巴約今天全場僅休息了6分鐘，並拿下史詩級的數據，熱火總教練史波史特拉坦言，在阿德巴約單場得分突破50分後，就不敢輕易將他換下場，「當他拿到50分時，我們就想說，好吧，也許他能拿到60分，當他拿到60分時，又想說不妨可以爭取個70分，這讓我甚至不敢將他換下場，直到他打破布萊恩紀錄的那一刻。」

在比賽最後1分14秒，史波史特拉才讓已經出賽了42分鐘的阿德巴約在全場球迷的起立歡呼中回到板凳區，賽後阿德巴約也上前與場邊的母親和女友WNBA球星威廉森（A'ja Wilson）擁抱，談到子弟兵的表現時，史波史特拉則說：「他毫無疑問是這個聯盟中頂尖的進攻球員之一，我更覺得他是這個聯盟中前三強的攻守兼備球員。今天對於他來說，絕對是一個超現實的夜晚。」