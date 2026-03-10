我的頻道

范斯或盧比歐？川普問金主挺誰挑戰白宮 他呼聲高

好市多小籠包50個9美元 華人回購稱「勝鼎泰豐」

NBA／破布萊恩81分紀錄 熱火阿德巴約猛轟83分登歷史得分榜第2名

記者劉肇育／綜合報導
阿德巴約今天首節個人就爆砍31分，並在第四節最後1分16秒兩罰俱中後，以單場拿下83分改寫布萊恩（Kobe Bryant）的歷史第二名紀錄，在史上僅次於張伯倫的單場100分。(美聯社)
熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天在主場出戰巫師隊的賽事中，打出史詩級的表現，在首節個人就爆砍31分，並在第四節最後1分16秒兩罰俱中後，以單場拿下83分改寫布萊恩（Kobe Bryant）的歷史第二名紀錄，在史上僅次於張伯倫的單場100分，最終熱火也在他神級表現下以150：129輕取巫師。

阿德巴約今天帶領熱火在主場迎戰巫師火力全開，他在首節就以誇張的16投10中，其中包括三分球8投5中拿下31分外帶3籃板，成為聯盟自1996-97年賽季採計單節得分紀錄以來，第6位單節拿下30分的球員，不過最近一次已經是4年前還效力灰狼隊的唐斯（Karl-Anthony Towns）。

在首節就打出史詩級的表現後，阿德巴約在接下來三節也持續將得分紀錄堆高，在第三節中段個人得分已經突破50分，並在第四節得分突破61分後，改寫詹姆斯（LeBron James）所保持的熱火隊史單場得分紀錄，並向聯盟歷史得分紀錄發起挑戰。

第四節最後階段阿德巴約靠著罰球拿下79分，距離布萊恩的紀錄僅差2分後，大幅領先的熱火卻在比賽最後1分40秒採取犯規戰術，為阿德巴約多製造更多得分機會，而他也在比賽最後1分37秒靠著罰球拿下81分，追平布萊恩的單場歷史第二高得分紀錄。

倒數1分16秒阿德巴約靠著罰球拿下第82、83分，正式登上歷史得分第二名寶座，僅次於張伯倫的單場100分，不過熱火教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也隨即將他換下場，讓他接受全場球迷的鼓掌歡呼。

阿德巴約今天出賽42分鐘以43投20中，其中包括罰球43投36中，以及三分球22投7中的表現拿下83分，榮登歷史得分榜第二名，另外有9籃板、3助攻演出，最終熱火也在他帶領下以21分差距擊敗巫師，為這歷史性的一戰畫下句點。

