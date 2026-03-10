WNBA首名台裔球員陳紫柔 返台舉辦公益訓練營

我的頻道

記者劉肇育／新北報導
WNBA史上首位台裔球員陳紫柔(站立者)首次返台舉辦個人訓練營。記者潘俊宏／攝影
WNBA史上首位台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）近日與家人一同返台，並在今天舉辦首次的「2026 Kaitlyn Chen Basketball Training Camp」公益籃球訓練營，親自指導國內基層女籃選手，並分享籃球生涯的心路歷程，她也透露能站上WNBA舞台對於她來說確實是一次很棒的機會，未來也會繼續精進自己，讓職業生涯能夠更上一層樓。

身高175公分的陳紫柔出生於加州聖瑪利諾，父母都是台灣人，小時候與姊姊就時常回到台灣探訪親戚，不過這次相隔7年再度返台，陳紫柔也因為去年在WNBA選秀會獲得金州女武神青睞獲選，成為首位站上WNBA舞台的台裔球員而獲得關注。

對於這次返台舉辦首次個人公益籃球訓練營，陳紫柔也坦言是一次很棒的機會，「很感謝有機會在台灣舉辦這個訓練營，看到小朋友都很投入、認真的在做訓練，尋求進步，真的非常的棒。今天這套課表也是匯整我從小到大訓練的內容，也想要藉機告訴這些小球員基本功的重要性，千萬不能忽視基礎訓練。」

談到去年踏上夢寐以求的WNBA舞台，陳紫柔直言，在成長過程中就知道WNBA這個聯盟，也會時常去看洛杉磯火花隊的比賽，尤其是能夠看著女籃傳奇帕克（Candace Parker）打球是一件相當棒的事情，在自己加入金州女武神後，她們也擁有聯盟最棒的球迷，讓她相當享受這個舞台，「能夠跟這些隊友一起上場比賽，對我來說是一次非常棒的經驗。」

這次返台舉辦訓練營，陳紫柔也給予台灣小將以及旅美小將建議，「就像我剛剛對於訓練營學員說的，保持現在正在做的事情，不要被任何事情影響或是感到氣餒，持續做好自己該做的工作，好事情自然就會發生。」

除了是一名忠實的籃球迷外，陳紫柔也透露自己也會看棒球比賽，尤其是剛結束的WBC分組賽賽事，她就對台韓大戰留下深刻印象，直言是一場非常精彩的比賽，中華隊在各方面都有很好的表現，她也祝福未來台灣在棒球上持續有好成績。

WNBA史上首位台裔球員陳紫柔(中)首次返台舉辦個人訓練營。記者潘俊宏／攝影
