我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／歹徒憑空竊取資金 民眾警惕「幽靈刷卡」

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

NBA／小柯瑞先回歸 缺陣40場復出喊感覺很棒

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勇士隊後衛小柯瑞。（美聯社）
勇士隊後衛小柯瑞。（美聯社）

上一度出賽已是去年12月初，勇士隊後衛小柯瑞（Seth Curry）復出成為9日球隊以116：119輸給爵士隊的亮點，因坐骨神經痛缺陣40場比賽的他也拿出擅長的外線，三分球3投2中，只上場12分鐘就攻下13分。

「感覺很棒。」小柯瑞提到，當有空檔投籃機會時有隊友傳球過來，對過去幾個月努力訓練的自己幫助很大，他也透露努力練習也可能徒勞無功，不過9日總算踏上球場，能盡力貢獻的感覺很好。

這是小柯瑞第12個NBA賽季，去年11月他加入哥哥柯瑞（Stephen Curry）所屬的勇士，但新球季只打兩場比賽就因坐骨神經痛的問題復發，讓他超過3個月沒能出賽。

傷勢嚴重時，小柯瑞幾乎動彈不得，只能在家休養，他表示有天早上發現突然動彈不得，之後大概有一個月的時間都不良於行，只能躺在家，直到疼痛感消失才能開始進行復健，努力恢復，「但這很難熬，幾個月前我才體會為勇士出賽的感覺，然後又一次只能眼睜睜看他們上場。」

勇士今年遭遇不少傷病問題，柯瑞目前也因膝傷缺陣中，小柯瑞提到看在眼裡卻沒能出力感覺很痛苦，所幸全明星賽後自己狀態有顯著提升，9日總算回歸賽場，也在球隊低迷時挺身而出。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也讚小柯瑞可以很快進入狀態，「他的得分能力很強，是聯盟最佳射手之一，有他回來真是太好了。」

近5戰吞下4敗的勇士，勝率已經回到5成，明天又面臨「背靠背」挑戰，小柯瑞還不確定是否能連兩天上陣，甚至有點緊張，不知能否適應連續出賽的比賽節奏和強度，「但我感覺很好，現在就是好好恢復，繼續努力。」

世報陪您半世紀

上一則

NBA／快艇撞翻尼克 花37場從墊底衝上西區老8

延伸閱讀

NBA／柯瑞弟久違復出就有貢獻 勇士仍輸在爵士關鍵外線

NBA／柯瑞弟久違復出就有貢獻 勇士仍輸在爵士關鍵外線
NBA／回歸第二戰找回感覺 泰托姆轟20分 塞爾蒂克退騎士

NBA／回歸第二戰找回感覺 泰托姆轟20分 塞爾蒂克退騎士
NBA／暌違10月復出直呼緊張 泰托姆：我等這一步太久了

NBA／暌違10月復出直呼緊張 泰托姆：我等這一步太久了
NBA／勇士延長賽險勝火箭 格林：需要一場勝利等柯瑞回歸

NBA／勇士延長賽險勝火箭 格林：需要一場勝利等柯瑞回歸

熱門新聞

代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

2026-03-09 12:58
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」