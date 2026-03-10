NBA／快艇撞翻尼克 花37場從墊底衝上西區老8

快艇9日於主場以126：118擊敗尼克隊。(美聯社)

去年12月中戰績還一度在西區墊底的快艇 隊，在歷經交易大限的陣痛期後近期表現愈來愈穩定，在9日於主場以126：118擊敗尼克隊後，過去37場比賽拿下了26勝，也是繼開季前6場比賽後勝率再度站上5成，並且升上西區老八位置。

快艇在今年交易大限前進行大幅的陣容更替，包括將哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac）兩員大將分別送往騎士隊與溜馬隊，並換回馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、葛蘭德（Darius Garland）等人，但此異動卻是褒貶參半，甚至有人認為快艇將就此失去競爭力。

不過隨著幾名新血逐漸融入，快艇近期戰績卻開始起飛，在9日主場迎戰尼克的賽事中，不僅球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）猛轟29分外帶8助攻、7籃板，葛蘭德與馬瑟倫也分別拿下23分與28分，新「鐵三角」逐漸成形，讓他們整場比賽一路領先尼克，最終更是以8分差距險勝尼克，收下近6場比賽第5勝，目前戰績來到32勝32敗，排名西區第8名，並將勇士擠到第9名。

至於尼克9日則是以雙星唐斯（Karl-Anthony Towns）、布朗森（Jalen Brunson）分別攻下35分、12籃板、7助攻與28分、8助攻表現最佳，阿努諾比（OG Anunoby）則有22分進帳，但近4場比賽仍是吞下3敗。

對於9日整場比賽讓快艇投進18記三分球，尼克總教練布朗（Mike Brown）表示，比賽過程中球隊不斷嘗試減少雷納德持球，但其他球員像是洛培茲（Brook Lopez）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）和馬瑟倫卻接連投進三分球，讓他們防不勝防，「另外，我們昨晚發生18、19次失誤，9日又有20次，光憑這點就讓對手比我們多得14分，不過下半場球隊的拚搏精神和比賽方式還是讓我覺得不錯。」