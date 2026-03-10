NBA／柯瑞弟久違復出就有貢獻 勇士仍輸在爵士關鍵外線

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
爵士以119：116收下勝利，勇士則吞下2連敗。(美聯社)
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續因膝傷缺陣，9日弟弟小柯瑞（Seth Curry）久違出賽貢獻2記三分球在內的13分，助隊和爵士隊比分緊咬，但29.2秒爵士靠辛森（Blake Hinson）投進致勝三分彈，驚險以119：116守護勝利，也讓勇士勝率回到5成。

小柯瑞因坐骨神經痛缺席了40場比賽，今年首度回歸，三分球3投2中為勇士提供外圍火力，只上場12分鐘就攻下13分，勇士也克服第四節初一度11分落後，梅爾頓（De'Anthony Melton）「3分打」助隊打出17：6攻勢追平比分，但曾效力勇士發展聯盟球隊的辛森飆進三分彈，讓爵士再取得111：108領先。

梅爾頓連續得分讓勇士仍咬住比分，但格林（Draymond Green）2罰1中錯過超前機會，辛森113：113時再補一季外線重鎚，加上哈克利斯（Elijah Harkless）讀秒階段4罰都把握，就算梅爾頓最後3秒飆進外線讓勇士仍看到一線生機，但桑托斯（Gui Santos）追平外線失手，讓爵士以3分差留下勝利。

爵士9人上陣有8人得分達到兩位數，森薩博（Brice Sensabaugh）21分最高，扮演致勝功臣的辛森12分都來自三分球；勇士以梅爾頓22分最高，桑托斯15分。

