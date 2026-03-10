NBA／亞歷山大率隊贏球還寫紀錄 約柯奇：他真的很特別

雷霆以129：126擊敗金塊。（路透）

雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與金塊約柯奇（Nikola Jokic）9日再度上演一場精采的MVP對決，最終亞歷山大不僅拿下準大三元還完成準絕殺，並且以連續126場單場得分20分，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的聯盟紀錄，讓約柯奇都直言亞歷山大是一位相當特別的球員。

雷霆與金塊9日進行本季第3度交手，且再度戰至比賽最後一刻才分出勝負，最終亞歷山大拿下35分外帶15助攻、9籃板，約柯奇則有32分、13助攻、14籃板，兩位MVP級的球員激烈較勁，讓本場比賽毫無冷場，最終雷霆也靠著亞歷山大在倒數3.3秒的三分球準絕殺金塊。

談到本季3度與金塊交手都打得格外激烈，亞歷山大說：「就例行賽而言，9日絕對是頂尖水準，我非常渴望這場勝利，這讓我完全沈浸在當下，那種自在的感覺彷彿就像是在家裡。」

對於追平張伯倫的聯盟歷史紀錄，並有望在下場比賽改寫歷史，亞歷山大則說「這對我來說有點難以置信，但說實話，我會盡量不去想它，尤其是在賽季期間，能和這樣的球星相提並論，就已經夠特別了。」

雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）也表示，在金塊整場比賽幾乎都派出兩名球員在負責包夾亞歷山大的情況下，他仍是打出史詩級的表現，真的令人吃驚，「無論面對什麼狀況，他的心態都沒有改變，做任何事情都感到游刃有餘，他整晚都在為隊友製造優勢，面對包夾依舊能找到比賽節奏，帶動隊友。」

至於金塊雖然苦吞對戰3連敗，但約柯奇也對於亞歷山大的表現與紀錄直言佩服，「很多人都不知道這件事有多難，要連續10場比賽20分就已經很難了，何況是120多場，他真的是一名很特別的球員。」