NBA／欺負只剩8人的灰熊 籃網奪難得連勝

記者曾思儒／即時報導
前一場演出23分逆轉勝的籃網隊，終結10連敗後乘勝追擊。 (路透)
前一場演出23分逆轉勝的籃網隊，終結10連敗後乘勝追擊，今天在夏普（Day'Ron Sharpe）本季新高19分、阿巴吉（Ochai Agbaji）18分發揮下，以126：115擊敗傷兵滿營的灰熊隊，迎接難得的連勝。

籃網前天碰東區龍頭活塞隊，克服最多23分落後，以107：105上演戲劇逆轉，今天雖讓隊上得分王波特（Michael Porter Jr.）休兵，但在6人得分兩位數發揮下，半場打完取得65：57領先，下半場在阿巴吉和威廉斯（Ziaire Williams）接連進球下再將領先擴大到15分，最終以11分差擊退只剩8名球員可用的灰熊。

灰熊傷兵一長串，當家球星莫蘭特（Ja Morant）肘傷免戰，小皮本（Scotty Pippen Jr）右腳趾痠痛、艾爾達瑪（Santi Aldama）膝傷、傑洛米（Ty Jerome）傷小腿、考沃德（Cedric Coward）傷右膝，新成員吉布森（Taj Gibson）、漢崔克斯（Taylor Hendricks）和克拉克（Brandon Clarke）也免戰，周志豪和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）更是賽季已經提前結束。

稍早之前，籃網也宣布場均有10.3分表現的德明（Egor Demin），因左腳足底筋膜炎問題「關機」，本季不會再上場。

NBA 夏普

