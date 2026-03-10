NBA／馬克西手指沒骨折 合體女友孕婦寫真將當爸

馬克西。(路透)

76人隊今天碰騎士隊，「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和喬治（Paul George）又全部缺席，不過球隊和馬克西都有好消息，馬克西先前扭傷的右小指經檢查沒有骨折，且和女友葛登（Myra Gordon）將迎接第一個孩子出世。

25歲的馬克西前一場碰老鷹隊，比賽剩下最後16秒時和隊友波納（Adem Bona）相撞時受傷，當下他就抓住自己右手，直接走向休息室。

本季累積1767分領先聯盟的馬克西，經過X光和MRI檢查，顯示手沒有骨折情形，不過今天客場碰騎士、明天回主場對決灰熊隊的比賽都確定缺席。

「沒骨折。」76人教練諾斯（Nick Nurse）今天賽前提到馬克西的檢查結果，「現在他要去看手部專家，看下一步該如何。」

上季馬克西同樣小指也扭傷過，讓球團對這次受傷更憂心，畢竟本季馬克西場均29分是生涯最佳，還有6.7助攻和4.1籃板。

諾斯提到，馬克西看起來OK，精神狀況也很好，「他希望回來，但我們討論下一步前，他要先看看看這些人。」

除了有手傷進度好消息，大學是女籃成員的馬克西女友葛登在社群發出一系列孕婦寫真，馬克西也一同入鏡，馬克西也轉發了這則貼文。

