NBA／洛齊爾涉詐遭無限期停賽 前東家黃蜂判賠二輪選秀權補償熱火 

記者劉肇育／綜合報導
昔日效力黃蜂的熱火洛齊爾捲入假球案調查。 (美聯社資料照)
黃蜂與熱火在2024年1月進行後衛洛齊爾（Terry Rozier）與羅瑞（Kyle Lowry）的交易案，不過本季開打前洛齊爾卻因為涉嫌詐賭與洗錢案遭到聯盟無限期停賽，聯盟也在今天決定黃蜂必須賠償一個2026年次輪選秀權給熱火，以補償熱火的損失。

黃蜂在2024年1月以洛齊爾作為籌碼，與熱火換回老將羅瑞和一個未來首輪選秀權，不過在洛齊爾為熱火效力了1.5個賽季、出賽95場比賽後，卻在本賽季開打後因為涉及詐賭案遭到調查，被聯盟判處無限期停薪禁賽。

由於洛齊爾所涉及的案件是在2023年效力黃蜂時發生，包括將自己會在一場比賽中提前退場的消息，透過同夥販售給賭徒，讓賭徒們下注超過20萬美元洛齊爾該場比賽的數據將會低於預期，不過洛齊爾對於詐賭和洗錢的指控都拒不認罪。

由於不清楚洛齊爾在被送往熱火時，黃蜂對於他遭到聯邦調查是否知情，聯盟在日前就曾表示將會提供熱火一定的補償，彌補洛齊爾無法出賽的損失。洛齊爾本賽季薪資為2660萬美元，佔熱火約百分之17的薪資空間，且當年的交易案讓熱火還欠黃蜂給2027或2028年的首輪選秀權。

