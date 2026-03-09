NBA／溫班亞瑪全能演出 馬刺轟本季新高輕取火箭

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪攻下全場最高29分外帶8籃板、4阻攻。（美聯社）
馬刺隊和火箭隊本季例行賽最後一次對陣，馬刺8日火力全開，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在內共有4名球員得分超過20分，球星聯手下以本季新高得分145：120捍衛主場，拉出4連勝也取得本季碰火箭的3勝1敗對戰優勢，為鎖定西區第2種子下保險。

首節火箭還取得33：32領先，但馬刺第二節卡瑟爾（Stephon Castle）、強森（Keldon Johnson）都有發揮，溫班亞瑪更投進壓哨三分彈，助隊打出單節37：24攻勢，帶著69：57領先進入下半場。

第三節馬刺先打出24：10攻勢擴大領先，卡瑟爾（Stephon Castle）飆進三分球後領先更達96：69；火箭在杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Amen Thompson）和森根（Alperen Sengun）接連進球下縮小差距，第四節史密斯（Jabari Smith）外線破網後更追到100：112，但馬刺有布萊恩（Carter Bryant）和華特斯（Lindy Waters III）接連投進三分球，一波24：10攻勢讓差距回到超過20分，最終就以145：120奪下勝利。

溫班亞瑪攻下全場最高29分外帶8籃板、4阻攻，其中10分集中在第三節；卡瑟爾23分，強森和福克斯（De'Aaron Fox）各有20分，哈波（Dylan Harper）也有19否，馬刺今天團隊三分球更寫下40投21中的破5成高命中率，全隊有10人有外線進球紀錄。

杜蘭特和湯普森各拿23分是火箭最佳，謝普得（Reed Sheppard）17分。

馬刺

