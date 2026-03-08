我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

防長赫塞斯：伊朗投降的條件 由川普「設定」

NBA／希臘怪物本季第30場缺陣 公鹿遭魔術血洗

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
公鹿以91：130吞下近6戰的第5敗。(路透)
公鹿以91：130吞下近6戰的第5敗。(路透)

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）8日碰魔術隊休兵，這是他本季第30場缺陣的比賽，少了核心的公鹿首節只拿15分，儘管第二節灌進40分，但第二節又只得15分，終場以91：130吞下近6戰的第5敗。

安泰托昆波先前因右小腿拉傷連續缺席15場，休期超過兩個月才在上周回歸。公鹿昨天碰爵士隊，安戴托昆波上場27分鐘，攻下27分、9籃板、8助攻，助隊中斷4連敗；8日「背靠背」碰魔術，球團在保護安戴托昆波考量下避免他連兩天上陣。

休期五周歸隊的「希臘怪物」，目前只打了3場比賽，8日缺席讓他本季沒上場場次突破30場大關，缺陣場次是生涯新高，不過31歲的他在本季上場的33場比賽仍有場均27.5分、9.9籃板和5.5助攻表現。

把握公鹿當家球星缺陣狀況，魔術在班凱羅（Paolo Banchero）領軍下，首節就取得25：15領先；第二節公鹿雖灌進40分，但魔術更有單節42分表現，加上第三節打出單節33：15攻勢，在全場最多領先39分下輕鬆奪勝。

班凱羅攻下全場最高33分，薩格斯（Jalen Suggs）20分；公鹿最高的是波提斯（Bobby Portis）的18分。

世報陪您半世紀

上一則

經典賽／費爾柴德向台灣球迷致謝：這段時間感覺就像做夢

下一則

NBA／溫班亞瑪全能演出 馬刺轟本季新高輕取火箭

延伸閱讀

NBA／詹姆斯又缺陣 唐西奇轟35分輕取尼克

NBA／詹姆斯又缺陣 唐西奇轟35分輕取尼克
NBA／回歸第二戰找回感覺 泰托姆轟20分 塞爾蒂克退騎士

NBA／回歸第二戰找回感覺 泰托姆轟20分 塞爾蒂克退騎士
NBA／落後23分大逆轉 籃網爆冷退活塞中斷10連勝

NBA／落後23分大逆轉 籃網爆冷退活塞中斷10連勝
NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

NBA／麥肯再扮板凳暴徒 雷霆少了SGA照贏公牛收3連勝

熱門新聞

代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整