NBA／詹姆斯又缺陣 唐西奇轟35分輕取尼克

湖人以110：97勝尼克。(路透)

日前戰金塊隊時傷到左手肘，湖人 隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）8日對尼克隊的比賽再度缺席，不過後場雙星唐西奇 （Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）聯手轟下60分，率紫金軍團以110：97捍衛主場。

詹姆斯是碰金塊的第四節一次上籃和約柯奇（Nikola Jokic）碰撞後倒地撞到手肘，他賽後就曾表示傷處痠痛，下一戰碰溜馬因此缺陣，加上左腳也有關節炎情形，8日再度休息，這也是他本季回歸到首次連續兩戰沒能上場。

41歲的詹姆斯本季因坐骨神經痛缺席開季前14場比賽，不過迎接第23個職業球季後，目前44場比賽場均仍有21.4分、5.6籃板和7.0助攻，命中率達到5成。

在詹姆斯缺席的20場比賽中，湖人成績是13勝7敗，包括8日唐西奇35分、8籃板領軍，全場一路領先、最多差距到23分下輕取尼克。

前一場碰溜馬也缺陣的湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）和克萊柏（Maxi Kleber），8日都歸隊，加上里夫斯攻下25分，頂上詹姆斯先發位置的八村壘也貢獻13分，聯手助隊打下主場4連勝。