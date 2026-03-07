我的頻道

經典賽／台韓大戰中華隊打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響 挪威警方說話了

NBA／落後23分大逆轉 籃網爆冷退活塞中斷10連勝

記者曾思儒／即時報導
籃網隊球星威廉斯(中)7日在場上過人投球。(美聯社)
籃網隊球星威廉斯(中)7日在場上過人投球。(美聯社)

第三節還落後到23分，籃網隊今天卻演出驚天逆轉，在威廉斯（Ziaire Williams）第四節尾聲飆進2記三分彈領軍下，助隊以107：105擊敗東區龍頭活塞隊，終結10連敗。

活塞第三節在羅賓森（Duncan Robinson）飆進三分球後，領先擴大到全場最大的73：50，第四節5分29秒時領先也還有兩位數，但籃網最後關頭打出18：6攻勢，在波特（Michael Porter Jr.）和威廉斯聯手下演出爆冷秀。

波特轟下全場最高30分外帶13籃板，扮演板凳暴徒的威廉斯三分球8投5中攻下23分；活塞在當家球星康寧漢（Cade Cunningham）和湯普森（Ausar Thompson）因傷缺陣下吞下本季首度3連敗，哈里斯（Tobias Harris）攻下18分是全隊最高，另有10籃板， 杜倫（Jalen Duren）17分、14籃板。

籃網第四節打出34：21攻勢，其中威廉斯決勝節兩記三分彈助隊105：103逆轉：活塞羅賓森的外線失守後，波特最後53秒2罰俱中讓領先擴大到4分，羅賓森把握兩罰讓活塞仍有反撲機會，但隊友詹金斯（Daniss Jenkins）有機會的追平一擊卻出現籃外空心，羅賓森最後3秒的超前三分彈也失手，讓籃網驚險中斷10連敗。

活塞上半場45投23中，命中率超過5成，其中三分球13投6中，且製造籃網12次失誤，帶著62：46領先進入下半場，但第三節命中率下滑到3成6，第四節又只拿21分，讓籃網演出神奇逆轉。

