NBA／唐西奇44分率湖人輕取溜馬 瑞迪克：他手感令人匪夷所思

記者劉肇育／綜合報導
唐西奇首節就狂砍22分領軍下，湖人一路壓制溜馬。（路透）
湖人隊在5日不敵金塊隊後，6日在聯盟新科歷史進球王詹姆斯（LeBron James）與中鋒艾頓（Deandre Ayton）雙雙缺陣下迎戰東區爐主溜馬隊，在唐西奇（Luka Doncic）首節就狂砍22分領軍下，湖人也一路壓制溜馬，最終以128：117擊敗溜馬，收下近5戰第4勝。

湖人近期受到傷病問題纏身，包括詹姆斯在5日與金塊之戰雖然成為聯盟新科歷史進球王，但卻在第四節最後階段撞傷左手肘，儘管他仍是帶傷打完全場，但湖人最終仍是不敵金塊，而6日詹姆斯也因手肘挫傷缺陣，加上兩位內線球員艾頓（Deandre Ayton） 、克萊柏（Maxi Kleber）也都未能出賽，讓湖人可用之兵銳減。

不過6日面對東區戰績墊底的溜馬，湖人唐西奇也在首節就火力全開，他單節三分球5投5中，個人豪取22分外帶4籃板、3助攻，帶領湖人在首節打完就拿下35分並取得8領先，而這也是唐西奇本季第五度在首節就拿下至少20分，創下聯盟統計單節數據紀錄以來的單季新高。

接下來三節湖人也沒有給溜馬太多反撲機會，甚至在第四節就讓唐西奇提前休兵，最終湖人也唐西奇出賽32分鐘就猛轟7記三分球拿下44分領軍下，以11分差距擊敗溜馬，這也是唐西奇本季第10度單場進帳40分，再度甩開灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）獨居聯盟第1名。

談到6日的火燙手感，唐西奇說：「這感覺真的太棒了，整座球場都在為我歡呼，我覺得6日手感真的棒極了，尤其是當你贏球的時候。5日我們本來可以贏球的，但最終卻輸了，不過我們需要記取教訓，並且保持這種氣勢。」

至於湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也說：「儘管他面對了一些防守非常優異的球員，但他的手感依舊是令人匪夷所思，我認為他掌控了這場比賽，早早就幫助我們建立優勢。」

湖人 唐西奇

