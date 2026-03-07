NBA／溫班亞瑪27分加關鍵攻防 馬刺25分落後逆轉快艇近15戰14勝

我的頻道

記者劉肇育／綜合報導
馬刺收下近15場比賽第14勝。（路透）
過去14戰13勝的馬刺隊，6日在主場出戰快艇隊的賽事中，在第三節一度落後達到25分，不過第三節中段馬刺在夏帕尼（Julian Champagnie）單節猛轟17分下發起猛烈反撲，甚至在第四節最後16秒靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）守住雷納德（Kawhi Leonard）三分球出手後發動反快攻爆扣逆轉，助馬刺最終以116：112逆轉快艇，收下近15場比賽第14勝。

身為聯盟近況最火熱的球隊，馬刺在過去14戰13勝期間，除了三位核心新星溫班亞瑪、卡瑟爾（Stephon Castle）與福克斯（De'Aaron Fox）維持穩定供輸外，每場比賽還有不同球員挺身而出，成為他們連勝不止的關鍵。

在6日與快艇之戰，馬刺儘管在上半場防線遭到快艇擊潰，第三節初一度落後達到25分之多，但夏帕尼也在該節挺身而出，個人單節7次出手命中5球，其中包括三分球5投4中，單節個人就狂掃17分，幫助馬刺追到僅剩11分差距。

第四節馬刺持續反撲，甚至在該節中段反超前比數，比賽最後52秒快艇靠著瓊斯（Derrick Jones Jr.）「三分打」一度取得1分領先，但關鍵時刻溫班亞瑪先是防住雷納德的弧頂三分線出手，隨即跑快攻雙手爆扣，幫助馬刺在倒數16秒取得1分領先。

反觀快艇卻在關鍵時刻發生踩線出界的嚴重失誤，將球權送還給馬刺，儘管夏帕尼隨後2罰不進，但馬刺抓下進攻籃板後，快艇再將卡瑟爾送上罰球線，錯過最後反撲機會，最終馬刺就以4分差距完成戲劇化逆轉秀，收下近15場比賽第14勝。

馬刺6日以溫班亞瑪攻下27分、10籃板、4阻攻表現最佳，夏帕尼則有20分進帳，福克斯19分、9助攻；至於快艇則以雷納德30分最佳，洛培茲（Brook Lopez）則有26分、4抄截。

