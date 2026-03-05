NBA／佛雷格復出寫紀錄卻無緣當英雄 魔術賞獨行俠5連敗

我的頻道

記者劉肇育／綜合報導
獨行俠球星佛雷格(右)5日出賽，全場進帳18分。(路透)
在因扭傷缺席8場比賽後，獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）在今天歸隊，儘管他全場進帳18分，並成為史上第二年輕達成生涯1000分里程碑的球員，但魔術薩格斯（Jalen Suggs）卻在比賽最後階段主宰戰局，除了投進關鍵三分球還有一次精彩助攻演出，幫助魔術以115：114險勝獨行俠。

佛雷格在上月初出戰太陽的比賽中扭傷腳踝，因此錯過了全明星周新秀挑戰賽，甚至連年度新人王聲勢都遭到其杜克大學隊友、黃蜂射手克努佩爾（Kon Knueppel）超越。

不過在今天歸隊首戰，佛雷格也再度展現攻守一體的好身手，他全場出手22次雖然僅命中7球拿下18分，但另外有6助攻、5籃板、4阻攻、2抄截進帳，在手感不佳的情況下仍盡力幫助球隊取勝，加上湯普森（Klay Tompson）從板凳殺出共下24分，幫助獨行俠整場比賽與魔術拉鋸。

比賽最後37秒，佛雷格完成一次關鍵三分打，幫助獨行俠一度取得4分領先，不過魔術薩格斯在關鍵時刻挺身而出，先是投進一次三分球，又在倒數1.4秒助攻給卡特（Wendell Carter Jr.）在籃下完成逆轉比數的關鍵爆扣，反觀獨行俠最後一擊卻發生傳球失誤，最終魔術就以1分差距賞給獨行俠5連敗。

佛雷格在今天攻下18分後，生涯累積得分也突破1000分，並以19歲又74天成為聯盟史上第二年輕達成千分紀錄的球員，第一名則為詹姆斯（LeBron James）的19歲又41天，而獨行俠雙老將米道頓與湯普森今天分別有19分、7助攻與24分進帳，其中湯普森單場投進7記三分球後，生涯例行賽加季後賽已投進3358記三分球，與艾倫（Ray Allen）並列史上第3。

