我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰事燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊打無人機消耗戰

丈夫面前回應婚外情 諾姆批眾院是小報垃圾

NBA／泰托姆傳明復出對戰獨行俠 塞爾蒂克再成東冠競爭者

記者劉肇育／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰托姆。(美聯社)
泰托姆。(美聯社)

在因為右腳阿基里斯腱傷勢缺席了今年前62場比賽後，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayso Tatum）在今天傳出將於明天對戰獨行俠的賽事中復出，為目前排名在東區第2名的綠衫軍再注入強心針。

泰托姆在去年東區季後賽第二輪出戰尼克發生阿基里斯腱撕裂的傷勢後，就進入漫長的復健期，在本賽季開打前還一度被認為可能面臨賽季報銷的狀況，不過隨著傷勢好轉，近期也頻頻傳出泰托姆可能提前復出的消息，但他也強調希望自己是在傷勢痊癒的情況下再出賽。

而今天美國媒體也報導，泰托姆將在明天出戰獨行俠之戰賽前，告知球隊是否復出的決定，有望在明天完成個人賽季首秀，暌違10個月後重返NBA舞台。

28歲的泰托姆生涯曾6度入選明星賽，其中包括5度入選年度最佳陣容，其中包括2022至2025賽季連續4年入選年度第一隊，在他缺陣的情況下，目前塞爾蒂克仍是以41勝21敗排名在東區第2名，搭擋布朗（Jaylen Brown）更被列入年度MVP人選討論。

此外，本賽季塞爾蒂克在陣容上更是有不小的變動，包括波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）、霍福特（Al Horford）相繼離隊，不過也迎來佛西維奇（Nikola Vucevic）的加入以及年輕球員的持續成長，讓綠衫軍在東區仍具有相當的競爭力，而泰托姆的歸隊也讓他們被看好成為東區冠軍競爭者。

世報陪您半世紀

NBA

上一則

經典賽／日媒預測大谷第一棒 中華隊排這組打線抗山本

下一則

經典賽／捷克也非軟柿子首戰9安打線進化 教頭透露關鍵在視神經

延伸閱讀

NBA／黃蜂大勝塞爾蒂克近19戰16勝 克努佩爾再平喬丹紀錄

NBA／黃蜂大勝塞爾蒂克近19戰16勝 克努佩爾再平喬丹紀錄
NBA／不想談季後賽 安戴托昆波回歸坦言生疏：專注找回節奏

NBA／不想談季後賽 安戴托昆波回歸坦言生疏：專注找回節奏
NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分

NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分
NBA／字母哥回歸繳雙10 公鹿27分慘輸綠衫軍吞3連敗

NBA／字母哥回歸繳雙10 公鹿27分慘輸綠衫軍吞3連敗

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26
劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

2026-02-24 17:40

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄