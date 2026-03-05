NBA／黃蜂大勝塞爾蒂克近19戰16勝 克努佩爾再平喬丹紀錄

黃蜂隊團隊猛轟19記三分球下，以118：89大勝塞爾蒂克隊。(路透)

日前才拉出一波9連勝的黃蜂隊，在今天作客波士頓的賽事中，在球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）與新秀射手克努佩爾（Kon Knueppel）聯手投進8記三分球，團隊猛轟19記三分球下，以118：89大勝塞爾蒂克隊，不僅自己拉出6連勝，也中斷了塞爾蒂克的3連勝。

儘管本賽季開打後戰績戰績一度徘徊在東區中後段班，但黃蜂近期在陣容漸趨穩定，以及射手克努佩爾連連打破各項新人紀錄下，成為東區近期狀況最火熱的球隊。

在今天作客塞爾蒂克主場的賽事中，黃蜂也延續火燙手感，在首節就猛轟35分，反觀在主場出賽的塞爾蒂克今天卻從上半場就打得綁手綁腳，前兩前合計僅拿下43分，上半場打完也以21分差距落後給黃蜂。

易籃後，塞爾蒂克懷特（Derrick White）雖然領軍一度將差距縮小到14分，但黃蜂克努佩爾與懷特（Coby White）的連續兩記三分球命中，又澆熄了塞爾蒂克的反攻氣焰，在第四節中段塞爾蒂克也陸續換下主力陣容，最終黃蜂也以29分差距大勝塞爾蒂克，在過去19場比賽拿下16勝，勝率也繼開季後再度超過5成。

黃蜂今天以克努佩爾投進4記三分球拿下20分表現最佳，這也讓他追平喬丹（Michael Jordan）新秀賽季累積26場單場20分賽事，且真實命中率65％的紀錄，有望在接下來再改寫聯盟新秀紀錄。

除了克努佩爾外，黃蜂一哥小鮑爾今天也有18分、7籃板、4助攻演出，米勒（Brandon Miller）18分、懷特17分；至於塞爾蒂克則以懷特攻下29分最佳，布朗（Jaylen Brown）20分、11籃板、7助攻。