NBA／布朗森追平外線失守 雷霆3分驚險退尼克奪4連勝

記者曾思儒／即時報導
雷霆驚險以103：100踢館成功，4連勝入袋。(路透)
雷霆隊今天最多15分領先雖在第三節花光，在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）聯手下仍在第四節要到領先，加上尼克隊兩次有機會的追平外線都失守，讓雷霆驚險以103：100踢館成功，4連勝入袋。

雷霆首節取得25：23領先，第二節尼克僅拿17分讓差距再擴大，第三節雷霆多特（Luguentz Dort）投進外線後領先達到57：42。尼克在阿努諾比（OG Anunoby）和沙米特（Landry Shamet）發揮下展開追分，節末先追平比數，布里吉斯（Mikal Bridges）的壓哨三分球更讓尼克以80：77進入決勝節。

第三節轟下40分的尼克，第四節沒能延續火力，儘管節末從92：100落後打出8：3的反撲攻勢，但布朗森（Jalen Brunson）追平外線失守，尼克搶到進攻籃板後阿努諾比的再一次追平外線也沒進框，讓雷霆以103：100帶走勝利。

霍姆葛倫今天飆進平生涯最多的6記三分球，攻下28分是全場最高，亞歷山大26分、8助攻，多特也贊助16分。

唐斯（Karl-Anthony Towns）17分、17籃板是尼克最佳，布朗森16分和平本季最佳的15助攻，但18投僅5中，阿努諾比16分。

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
米蘭冬奧落幕，花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一25日下午出席日本外國特派員協會記者會，木原講述時，璃來一直專注地看著他，展現兩人深厚情誼。(中央社)

花滑組合「璃來龍」被問兩人關係：交由大家自由想像

2026-02-25 09:20
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26
劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

2026-02-24 17:40

