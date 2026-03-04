NBA／愛德華飆41分退灰熊 安德森回老東家首秀僅拿2分

我的頻道

記者劉肇育／綜合報導
愛德華攻下41分，下半場領軍搶分逆轉戰局。（美聯社）
灰狼隊在3日與灰熊隊之戰，儘管在上半場一路落後給對手，不過下半場在球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）領軍搶分下逆轉戰局，而愛德華最終也攻下41分，幫助灰狼以117：110擊敗灰熊，收下4連勝。

灰狼在主場迎戰灰熊，不過上半場卻被來勢洶洶、近期也處在連勝狀態的灰熊一路壓制，上半場打完灰狼僅攻下57分，以5分差距落後給灰熊。

但下半場灰狼一哥愛德華挺身而出，上半場就獨得21分的他，在下半場再度有20分進帳，且13分還是集中在關鍵的第四節，其中包括一波連得11分的爆炸性表現，幫助灰狼最終以7分差距勝出，收下4連勝後戰績也登上西區第4名。

愛德華以29投15中，其中包括三分球13投7中的表現攻下41分，讓他本季已累積9場40分級賽事，追平湖人隊唐西奇（Luka Doncic）並列聯盟最多，  他賽後也坦言儘管球隊今天表現並不如預期，但他個人現在確實處在最快樂的時光，「我們現在團結一心，大家不在乎是誰得了30分，我覺得這是很重要的事情，這跟個人無關，而是更多的團隊合作。」

除了愛德華的41分外，灰狼包括藍道（Julius Randle）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和新同學多森姆（Ayo Dosunmu）都有雙位數得分表現。

至於2日才與灰狼簽約3日隨即登場的安德森（Kyle Anderson）則是替補上陣14分鐘拿下2分，談到今年被爵士隊送往灰熊後遭到釋出，最終回到老東家灰狼，安德森賽前受訪時說：「在爵士時每個人都很棒，但顯然打球不是以贏得冠軍為目標是很痛苦的，我並不享受這種狀態，但球員和教練們都很好。」

唐西奇

經典賽／多明尼加熱身賽單局3轟 全隊19安 狂勝老虎隊

NBA／詹皇暴扣秀 第4節海嘯攻勢逆轉鵜鶘 湖人主場3連勝

