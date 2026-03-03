NBA／不想談季後賽 安戴托昆波回歸坦言生疏：專注找回節奏

公鹿隊當家球星安戴托昆波。（美聯社）

因小腿傷勢連續缺陣15場，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）2日總算迎接5星期多來的第一場比賽，雖有19分、11籃板表現，但球隊以81：108慘輸給塞爾蒂克隊，安戴托昆波也形容自己有些生疏，不過仍開心回到球場。

出賽25分鐘的安戴托昆波提到，不管上場時間多久，很高興能再度出賽，「我今晚顯然表現沒很好，但總歸來說，很開心能上場，用任何方式幫助隊友，投入我熱愛的事物，就是打籃球。」

身為公鹿當家球星，安戴托昆波表示已經習慣傷癒復出，這次回歸時間甚至比預估更快。他最著名的回歸是2021年季後賽 ，他在東區決賽傷到右膝，但總冠軍賽仍上陣，更助隊打下相隔50年的隊史第二冠。

安戴托昆波透露，原本以為這次也不會缺陣太久，但最終整整休息了15場比賽，「我31歲了，必須更聰明行事，因為過去我能做到的事情，現在可能做不到了。」

公鹿2日輸球後，戰績26勝34排只排東區第11，想打季後賽必須先躋身到附加賽，不過安戴托昆波2日不想討論球隊晉級季後賽的機率，強調開心回歸，目前會專注在找到比賽節奏。

今年因傷缺席29場比賽的安戴托昆波說：「現在老實和你們說，我就是很開心能出賽，今年我遇到三次傷勢，我很開心能投入所愛。我們還有24場比賽，這是24場戰鬥。」