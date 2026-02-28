NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

握有4枚奧運 金牌的火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant），日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯 奧運，儘管到時他已將近40歲，不過將擔任美國隊總教練的熱火隊教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）給出正面回應，讚杜蘭特說出參賽意願就是很棒的表態。

2024年在巴黎奧運助美國隊完成連霸後，杜蘭特就曾表達有續戰洛杉磯奧運意願，最近上節目更直接說出「非常想參加洛杉磯奧運」，明確為自己「拉票」，盼獲得美國籃協總經理希爾（Grant Hill）、國家隊總管福特（Sean Ford）和史波史特拉青睞。

「我不是只為了資歷，我想證明我仍能幫助這支球隊贏球。」目前37歲的杜蘭特還提到，巴黎奧運就和當時擔任美國隊助理教練的史波史特拉共事過，在同一個休息室感受到熱火教頭對籃球的滿滿熱情，期待能再合作。

熱火今天對手正是杜蘭特所屬的火箭，率隊以115：105奪勝前，史波史特拉表示，杜蘭特願意表態就是很棒舉動，「你知道的，這就是美國隊的文化，你會想看到最棒的美國選手們舉手且說『我想做這件事』。」

杜蘭特本季在得分榜仍排名第6，生涯總分更準備超過「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）成為史上第5，史波史特拉讚說：「他的職業精神和技術絕對是大師級，對所有要進入聯盟的年輕球員都是很好的學習榜樣。投籃訓練是一回事，真正培養球員又是另一回事，這是看他共事6周得到的啟發。」

史波史特拉提到，不論訓練前後或是任何時間，杜蘭特心態都十分積極，「儘管到這年紀，他仍力求進步，這是令人欽佩的心態。」