NBA／布朗森首節狂飆22分退公鹿 成尼克隊史最快7000分球員

記者劉肇育／即時報導
尼克隊一哥布朗森。（路透）
尼克隊一哥布朗森。（路透）

尼克隊一哥布朗森（Jalen Brunson）在27日與公鹿隊之戰火力全開，首節個人就豪取22分，這也讓他超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），成為隊史最快達成7000分的球員，最終尼克也在他領軍下，以127：98輕取公鹿。

公鹿近期在球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣的情況下，卻於過去10場比賽拿下8勝，突破開季的低潮，不過27日在主場出戰尼克卻踢到鐵板，遭到尼克一哥布朗森的重砲轟炸。

布朗森27日在首節就展現驚人得分破壞力，以10投9中的火燙手感豪取22分，在他領軍下尼克首屆就猛轟38分，上半場打完也已經拿下77分，並取得20分的領先優勢。

易籃後儘管公鹿展開追分，但在進攻端仍無法限制對手的情況下，三節打完仍是以20分差距落後給尼克，最終尼克也在團隊7人得分上雙下，以29分差距輕取公鹿，中斷對手2連勝。

尼克27日以布朗森上場31分鐘攻下27分表現最佳，阿努諾比（OG Anunoby）則有24分進帳；至於公鹿27日以透納（Myles Turner）19分最佳，波特（Kevin Porter Jr.）則有11分、10助攻、6籃板全能演出。

