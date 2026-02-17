NBA／湖人中鋒艾頓持有大麻 巴哈馬機場遭扣留

我的頻道

中央社／華盛頓17日綜合外電
湖人中鋒艾頓。（路透）
美國職籃NBA洛杉磯湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton），今天因涉嫌持有少量大麻，在巴哈馬機場遭到短暫扣留。他的律師表示艾頓未被正式逮捕，同時經調查後已迅速獲釋。

路透報導，艾頓的律師及2名知情人士表示，艾頓今天在巴哈馬的賓德林國際機場（Lynden Pindling International Airport），因涉嫌持有少量大麻而遭短暫扣留。

知情人士指出，巴哈馬出生的艾頓經發現持有大麻後，遭到逮捕並扣留。但艾頓律師佛朗西斯（Devard Francis）表示，艾頓並未被逮捕，只是在短暫扣留後隨即獲釋。

佛朗西斯說：「調查人員發現那極少量大麻，其實不在艾頓行李中，但仍完成相關調查，隨後迅速放人。」

佛朗西斯指出，大麻是在其他人行李內。

巴哈馬皇家警察部隊（The Royal Bahamas Police Force）與湖人均未立即回應置評請求。

儘管巴哈馬對醫療及宗教目的所用之大麻，已採取措施將其合法化，但大麻在巴哈馬仍屬非法。

曾是選秀狀元的艾頓，先前曾效力鳳凰城太陽與波特蘭拓荒者，他是在去年夏天簽下2年約加盟湖人。

MLB／大谷翔平實戰打擊登板 道奇主帥讚：狀態肯定比去年好

NBA／以唐西奇為核心迎接湖人新時代 珍妮巴斯不排除詹姆斯回歸

NBA／詹姆斯談未來仍未定案 強調健康才是湖人衝刺關鍵

NBA／詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄

夢見故去的人（一○）

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

