我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女八年等到匿名捐腎 術後兩天下床走路 醫稱奇蹟

川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：羞恥與禮節不復存在

NBA／原本不在參賽名單 里拉德談奪冠：我信心滿滿

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
拓荒者隊明星後衛里拉德14日獲得三分球大賽冠軍。(美聯社)
拓荒者隊明星後衛里拉德14日獲得三分球大賽冠軍。(美聯社)

上季季後賽傷到阿基里斯腱，拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）本季首度踏上球場就是三分球大賽，身為兩度冠軍的他在布克（Devin Booker）最後3顆彩球都失手下，以29分奪下4年來的第3冠，加入「大鳥」伯格（Larry Bird）和霍奇斯（Craig Hodges），成為史上第3位3度奪下三分球大賽冠軍的球員。

里拉德、2018年奪冠的布克和黃蜂隊菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）闖進決賽輪，第二位上場的里拉德從第二列開始連進10球，以2分差險勝布克，奪勝後比出手指手錶招牌慶祝手勢的他提到，今年的自己對這場對決更在意，「我不是抱著『喔就這樣吧』的心態，而是『我是來奪勝的，如果能給我這樣的機會，我不想上場然後第一輪只能15分就出局』。」

還沒正式回歸賽場，里拉德表示看待三分球大賽的心態就像面對一場正式比賽，決賽輪也充滿張力，壓軸出賽的布克進入最後一列彩球已經投進23分，前兩球又命中，只要再進一球就能追平比分，甚至超越里拉德，但他最後3球都落空，讓里拉德驚險寫下紀錄。

里拉德透露，最後只能聽天由命，「我當時就想『這些球不能再進了，我需要這座冠軍』，所以冠軍落到我手裡，拿到第三冠。」且他原本不在參賽陣容中，甚至和NBA行銷主管萊文（Michael Levine）的聊天中說自己可以去幫忙撿球，沒想到因為有位參賽者退出，讓他獲得第六度參加三分球大賽的機會。

「我信心滿滿的來，我狀態很好，我想就是這一年的修整，我的心態和身體都很放鬆，我知道這是回到這個舞台的機會。」里拉德提到，自己每天都進行一對一訓練，努力提升狀態和愈來愈健康，能再次和其他球員共享舞台，感覺十分興奮。

里拉德還提到，受傷後他有一段時間無法投籃，過去10個月他對醫生和訓練師提出許多問題，也和許多遭遇類似傷勢的球員像是杜蘭特（Kevin Durant）、泰托姆（Jayson Tatum）和蓋伊（Rudy Gay）討教，得到的鼓舞多於沮喪，今天的結果更是充滿正面力量，不過自己也不會躁進，會耐心復健，等待真正回歸的那一天。

世報陪您半世紀

季後賽 NBA

上一則

冬奧／滑雪好手布拉滕轉籍巴西 勇奪拉美史上首金

延伸閱讀

NBA／灌籃大賽虎頭蛇尾 熱火「舞王」強森奪冠

NBA／灌籃大賽虎頭蛇尾 熱火「舞王」強森奪冠
NBA／連兩輪飆最高分 尼克隊奪投籃大賽冠軍

NBA／連兩輪飆最高分 尼克隊奪投籃大賽冠軍
NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍 里拉德3度登頂寫紀錄

NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍 里拉德3度登頂寫紀錄
搭檔佛爾 林書豪獲邀本周NBA名人賽

搭檔佛爾 林書豪獲邀本周NBA名人賽

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元
新規上路醫保名單大洗牌 長期看同一醫師保險突被拒

新規上路醫保名單大洗牌 長期看同一醫師保險突被拒