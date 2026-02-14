NBA／原本不在參賽名單 里拉德談奪冠：我信心滿滿

拓荒者隊明星後衛里拉德14日獲得三分球大賽冠軍。(美聯社)

上季季後賽 傷到阿基里斯腱，拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）本季首度踏上球場就是三分球大賽，身為兩度冠軍的他在布克（Devin Booker）最後3顆彩球都失手下，以29分奪下4年來的第3冠，加入「大鳥」伯格（Larry Bird）和霍奇斯（Craig Hodges），成為史上第3位3度奪下三分球大賽冠軍的球員。

里拉德、2018年奪冠的布克和黃蜂隊菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）闖進決賽輪，第二位上場的里拉德從第二列開始連進10球，以2分差險勝布克，奪勝後比出手指手錶招牌慶祝手勢的他提到，今年的自己對這場對決更在意，「我不是抱著『喔就這樣吧』的心態，而是『我是來奪勝的，如果能給我這樣的機會，我不想上場然後第一輪只能15分就出局』。」

還沒正式回歸賽場，里拉德表示看待三分球大賽的心態就像面對一場正式比賽，決賽輪也充滿張力，壓軸出賽的布克進入最後一列彩球已經投進23分，前兩球又命中，只要再進一球就能追平比分，甚至超越里拉德，但他最後3球都落空，讓里拉德驚險寫下紀錄。

里拉德透露，最後只能聽天由命，「我當時就想『這些球不能再進了，我需要這座冠軍』，所以冠軍落到我手裡，拿到第三冠。」且他原本不在參賽陣容中，甚至和NBA 行銷主管萊文（Michael Levine）的聊天中說自己可以去幫忙撿球，沒想到因為有位參賽者退出，讓他獲得第六度參加三分球大賽的機會。

「我信心滿滿的來，我狀態很好，我想就是這一年的修整，我的心態和身體都很放鬆，我知道這是回到這個舞台的機會。」里拉德提到，自己每天都進行一對一訓練，努力提升狀態和愈來愈健康，能再次和其他球員共享舞台，感覺十分興奮。

里拉德還提到，受傷後他有一段時間無法投籃，過去10個月他對醫生和訓練師提出許多問題，也和許多遭遇類似傷勢的球員像是杜蘭特（Kevin Durant）、泰托姆（Jayson Tatum）和蓋伊（Rudy Gay）討教，得到的鼓舞多於沮喪，今天的結果更是充滿正面力量，不過自己也不會躁進，會耐心復健，等待真正回歸的那一天。