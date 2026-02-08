我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

NBA／雷納德轟41分 快艇少雙主將仍擒灰狼

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
快艇隊球星雷納德（右）8日轟下41分外帶8籃板。（路透）
快艇隊球星雷納德（右）8日轟下41分外帶8籃板。（路透）

替補入選明星賽的快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard），今天面對灰狼隊展現明星身手，全場轟下41分外帶8籃板，率隊以115：96踢館成功。

雷納德上半場就轟下24分，第二節尾聲更助隊打出18：2猛攻，半場打完取得54：42領先；第三節灰狼僅得16分，讓快艇再拉開領先，最終以19分差距收下2連勝。

快艇在缺少兩名交易來的主將葛蘭特（Darius Garland）和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）下扳倒灰狼，除雷納德居首功，柯林斯（John Collins）9投6中貢獻15分，替補的柯南．尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）也有15分進帳。

從騎士隊被交易到快艇的葛蘭特，和「大鬍子」哈登（James Harden）互換東家，但因右腳拇指扭傷仍在養傷中；從溜馬被交易來的馬瑟倫則是要到後天碰火箭隊才會迎接新東家處女秀。

灰狼前一場浪費第三節還有的18分領先，遭西區戰績後段班的鵜鶘隊上演逆轉勝，今天又找不到準星，上半場三分球18投僅3中還出現13次失誤，當家球星愛德華（Anthony Edwards）6次外線常識都落空且包辦4失誤。

愛德華最終雖有全隊最高23分但外線8投僅1中，藍道（Julius Randle）17分已是全隊次高。灰狼近4戰吞下3敗，都是敗給勝率不到5成的球隊，今天得分不到三位數也僅是本季第二次。

快艇

上一則

NBA／SGA因傷無緣明星賽 森根補進世界隊寫土耳其紀錄

下一則

MLB／克蕭走下球場走上轉播台 3球星合計20度明星賽資歷加入NBC

延伸閱讀

NBA／SGA因傷無緣明星賽 森根補進世界隊寫土耳其紀錄

NBA／SGA因傷無緣明星賽 森根補進世界隊寫土耳其紀錄
NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人
NBA／雷納德缺陣 哈登轟36分 快艇退巫師奪6連勝

NBA／雷納德缺陣 哈登轟36分 快艇退巫師奪6連勝
NBA／哈登8分半鐘飆16分逆轉暴龍 快艇小將助拳保住5連勝

NBA／哈登8分半鐘飆16分逆轉暴龍 快艇小將助拳保住5連勝

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
米蘭冬季奧運，美國隊的科技感可充氣式保暖外套成為話題焦點。（美聯社）

美國隊「黑科技外套」驚豔冬奧 30秒自動充氣 選手狂讚

2026-02-08 03:31

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差