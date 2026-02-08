我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

NBA／唐西奇缺陣有詹姆斯 湖人退勇士收下3連勝

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
詹姆斯繳出20分、10助攻、7籃板。（美聯社）
詹姆斯繳出20分、10助攻、7籃板。（美聯社）

勇士隊和湖人隊7日正面碰頭，兩隊當家球星都缺陣下，湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出20分、10助攻、7籃板全能表現，加上板凳出發的里夫斯（Austin Reaves）第四節率隊打出一波11：0攻勢，讓湖人以105：99守護主場，收下3連勝。

勇士當家球星柯瑞因「跑者膝」缺陣，勇士教練柯爾（Steve Kerr）7日透露下一場對灰熊隊的比賽柯瑞出賽成疑，不過有很大機會在全明星賽後才會回歸；湖人當家後衛唐西奇（Luka Doncic）則是因前一場碰76人隊時拉傷左腳，不過MRI檢查顯示沒有嚴重傷害，成湖人好消息。

唐西奇缺陣下，詹姆斯挺身而出，半場打完以41：42或下的湖人第三節轟下38分，反帶著79：71領先進入決勝節。

勇士靠桑托斯（Gui Santos）的外線進球追到87：88，湖人史馬特（Marcus Smart）兩罰俱中後，勇士在小裴頓（Gary Payton II）籃下進球後再追到1分差，不過湖人在肯納德（Luke Kennard）飆進外線、里夫斯（Austin Reaves）進球打出一波11：0猛攻，領先擴大到兩位數。

最後2分39秒勇士格林（Draymond Green）掩護把里夫斯撞倒在地，讓場面一度出現火藥味，不過衝突並未擴大，湖人也一路維持優勢，最終以105：99拿下3連勝。

湖人6人得分兩位數，詹姆斯20分最高，八村壘18分，里夫斯替補貢獻16分、8助攻；勇士以穆迪（Moses Moody）25分最高，桑托斯15分次高。

湖人 柯瑞 唐西奇

上一則

冬奧／大跳台奪銅無緣衛冕 蘇翊鳴在媽媽面前哭了

下一則

高球／戰勝11年低谷 曾雅妮：相信自己還能贏

延伸閱讀

NBA／詹姆斯不走了 將穿湖人戰袍打完本賽季

NBA／詹姆斯不走了 將穿湖人戰袍打完本賽季
NBA／坐擁三巨頭湖人排名卻直直落 詹皇嘆西區競爭「太激烈」

NBA／坐擁三巨頭湖人排名卻直直落 詹皇嘆西區競爭「太激烈」
NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉
NBA／唐西奇神級表現湖人名宿讚嘆 黑旋風渥錫：他成為對手惡夢

NBA／唐西奇神級表現湖人名宿讚嘆 黑旋風渥錫：他成為對手惡夢

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23

超人氣

更多 >
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能