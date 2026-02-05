我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國在美伊會談前夕 再籲美公民「即刻離開伊朗」

日常採買愈花愈兇？「少做一事」變成浪費源頭

NBA／交易大限靜悄悄火箭慘敗 黃蜂交易獲好評還收暌違28年8連勝

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期拉出一波7連勝的黃蜂隊，5日在作客火箭隊主場的賽事中延續連勝氣勢。（美聯社）
近期拉出一波7連勝的黃蜂隊，5日在作客火箭隊主場的賽事中延續連勝氣勢。（美聯社）

近期拉出一波7連勝還透過交易換來多名可用之兵的黃蜂隊，5日在作客火箭隊主場的賽事中延續連勝氣勢，在小鮑爾（LaMelo Ball）、克努佩爾（Kon Knueppel）攜手攻下44分領軍下，最終黃蜂就以109：99擊敗火箭，收下8連勝。

黃蜂近期在小鮑爾、米勒（Brandon Miller）與新秀克努佩爾的穩定供輸下，展現傲人的團隊戰力拉出一波7連勝，其中包括擊敗了76人、馬刺等強隊，且他們還在交易大限前作出多筆交易案，分別換回了懷特（Coby White）、提爾曼（Xavier Tillman）、布蘭漢（Malaki Branham）等即戰力，讓身處在附加賽卡位區間的他們，被認為有機會在下半季衝出佳績。

反觀火箭在這次交易大限前卻是靜悄悄，總管總管史東（Rafael Stone）在5日賽前受訪時就表示，受到團隊薪資上限規定影響，火箭確實難以在交易上大刀闊斧，不過也因為球隊上半季表現非常好，並不希望未來改變而改變，只要等待傷兵回歸，火箭依舊大有可為。

不過在5日的比賽中，近況極佳的黃蜂依舊讓火箭付出代價，黃蜂在多點開花的攻勢下一度取得23分領先，整場比賽也一路壓制火箭，讓火箭除了杜蘭特（Kevin Durant）攻下31分外，其他球員表現皆不如預期，尤其是森根（Alperen Sengun）與湯普森（Amen Thompson）得分僅有個位數，最終黃蜂也以10分差距拿下8連勝，也是球隊自1998年後再度拿下8連勝。

鮑爾 馬刺

上一則

NBA／稱庫明加未能打出身價人人有責 柯爾：他本該做得更好

下一則

經典賽／美國隊合計2471轟、756勝嚇死人 僅8人不是全明星

延伸閱讀

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者
NBA／狀元佛雷格轟34分又白搭 獨行俠不敵火箭吞4連敗

NBA／狀元佛雷格轟34分又白搭 獨行俠不敵火箭吞4連敗
自助美助 美睽違43年再對台輸出火箭推進劑拌藥機

自助美助 美睽違43年再對台輸出火箭推進劑拌藥機
NBA／溫班亞瑪28分16籃板5阻攻 馬刺末節鎖死火箭逆轉勝

NBA／溫班亞瑪28分16籃板5阻攻 馬刺末節鎖死火箭逆轉勝

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
芮芭奇娜舉起澳網女子單打冠軍獎盃慶祝。(新華社)

澳網／再見Ace復仇莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第2座大滿貫金盃

2026-01-31 09:35

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留