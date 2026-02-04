NBA／柯瑞缺陣 勇士單場20失誤2罰球慘輸76人 柯爾說重話

勇士總教練柯爾。（美聯社）

勇士隊3日在柯瑞 （Stephen Curry）缺陣的情況下於主場出戰76人隊，卻打出一場荒腔走板的賽事，全場團隊共發生高達20次失誤，且還僅獲得2次罰球機會，最終以94：113吞下近7場比賽以來的第5敗，讓總教練柯爾（Steve Kerr）也直言批評對球隊表現感到失望。

近期受到傷病所苦的勇士，在柯瑞也因為傷勢問題打打停停的情況下，狀況出現相當大的起伏，在出戰76人的比賽中，勇士雖然缺少了柯瑞，但首節仍是有32分的高得分表現，不過卻也爆發嚴重的失誤問題，在第二節一度連續出現9次失誤，讓76人把握住機會展開反撲，半場打完76人也以3分差距領先。

易籃後勇士的失誤問題不見趨緩，單節還僅拿下16分，讓76人將差距持續擴大，最終76人也在全隊8人得分上雙，其中新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）攻下25分領軍下，以19分差距帶走5連勝。

勇士在柯瑞缺陣的情況下全隊得分最高的為拿下13分的史班瑟（Pat Spencer）與桑托斯（Gui Santos），且團隊整場比賽僅有希爾德（Buddy Hield）獲得2次罰球機會，在進攻端完全失去侵略性，且團隊還發生高達20次失誤。

對於球隊打出一場高失誤的賽事，勇士總教練柯爾賽後說：「我對於球隊的整體表現感到失望，我們不能再打出這樣的比賽了，必須要拿出鬥志、活力和競爭性。今晚我們的氣勢並不是太好，外界的交易傳聞並不重要，重要的還是每個人都要上場拿出活力。」