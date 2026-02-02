我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原要求哈佛付兩億和解招致強烈反彈 川普退讓

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃蜂以102：95逆轉鵜鶘勝出，收下聯盟現存最長的7連勝。(路透)
黃蜂以102：95逆轉鵜鶘勝出，收下聯盟現存最長的7連勝。(路透)

近期拉出一波6連勝的黃蜂隊，今天在主場遭遇戰績在西區後段班的鵜鶘隊，儘管一度落後對手達到22分，但下半場靠著防守壓制鵜鶘，僅讓他們再攻下31分，最終黃蜂就以102：95逆轉勝出，收下聯盟現存最長的7連勝。

黃蜂近期在攻守亮眼的表現下，拉出一波6連勝，而今天他們在主場迎戰鵜鶘卻陷入苦戰，上半場鵜鶘在進攻端火力全開，兩節得分都在30分以上，上半場一度取得22分領先，前兩節打完鵜鶘仍保有15分領先優勢。

不過易籃後黃蜂展開猛烈反撲，在第四節初小鮑爾（LaMelo Ball）爆扣得手後，黃蜂反倒取得1分領下，且還持續將領先差距擴大到雙位數，下半場兩節黃蜂也讓鵜鶘單節得分都在18分以下，最終以7分差距收下7連勝，成為聯盟近況最火熱的球隊，也追平球隊在21世紀的最長連勝。

黃蜂今天以小鮑爾24分、5助攻、8籃板表現最佳，新秀克努佩爾（Kon Knueppel）則是投進4記三分球拿下17分、9籃板，鵜鶘則以墨菲（Trey Murphy III）27分最佳，威廉森（Zion Williamson）14分、11籃板。

對於球隊近期拉出一波7連勝，今天攻下16分的威廉斯（Grant Williams）說：「我們贏球的方式很多樣，不管是膠著的拉鋸戰還是一面倒的大勝，到如今的逆轉翻盤，這說明我們不是一支只會打順風球的球隊，我們是真正的競爭者，無輪比賽局勢如何變化，都必須做好本分工作。」

鮑爾

上一則

NBA／「全明星遺珠」除快艇雙星還有他 英格倫首談落選感言

延伸閱讀

經典賽／為何婉拒美國隊徵招？貝林傑：我欠洋基老闆一個交代

經典賽／為何婉拒美國隊徵招？貝林傑：我欠洋基老闆一個交代
NBA／新秀賽季球衣14萬售出 威廉斯：誰花那麼多錢買我破球衣

NBA／新秀賽季球衣14萬售出 威廉斯：誰花那麼多錢買我破球衣
喬州ICE拘留中心 在押墨籍男昏迷死亡

喬州ICE拘留中心 在押墨籍男昏迷死亡
NBA／連3年入選明星賽先發 雷霆亞歷山大狂飆30分退騎士

NBA／連3年入選明星賽先發 雷霆亞歷山大狂飆30分退騎士

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）

澳網／24記愛司球拍下美國華裔新星 澤瑞夫連3年闖4強

2026-01-27 09:36

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了