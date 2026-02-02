NBA／以色列第一人 阿夫迪賈入選全明星賽

拓荒者隊前鋒阿夫迪賈入選NBA明星賽，成為以色列球員第一人。(美聯社)

拓荒者隊前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）本季打出突破表現，讓他獲得進入明星賽的榮耀，成為以色列 球員第一人。

聯盟1日公布明星賽14位替補球員，25歲的阿夫迪賈名列其中，讓他寫下以色列球員新頁。

「以他為榮，我知道他有多在乎團隊，看到這樣的人獲得成功，真的很特別。」拓荒者教練史普利特（Tiago Splitter）說。

身高203公分的阿夫迪賈在2020年選秀會第一輪第9順位被巫師隊挑中，在華盛頓4個賽季後，上季轉戰拓荒者，本季出賽的44場比賽繳出場均25.5分、6.7助攻和7.2籃板，得分和助攻都寫下生涯新高；他也是聯盟唯三場均至少25分、7籃板、6助攻的球員，加入金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）和湖人 隊門面唐西奇 （Luka Doncic）行列。

本季阿夫迪賈已經締造三次「大三元」，得分超過20分的場次已經35場，不過1日和騎士隊的比賽因背部痠痛休息，是近10戰缺席的第6場。

阿夫迪賈也成拓荒者隊史第17位入選明星賽的成員，且是2023年里拉德（Damian Lillard）後的第一人。

今年明星賽將採取美國隊和世界隊的對戰方式，共分成三隊，積分較高的兩隊爭奪金盃，阿夫迪賈將加入唐西奇、約柯奇和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的世界隊陣容。