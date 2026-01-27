NBA／失誤大戰末節擊退國王 尼克11戰9敗後拉出3連勝

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
尼克以103：87擊敗國王，收下3連勝。(路透)
尼克隊日前召開球員會議後擺脫低潮，今天在主場迎戰國王隊，雙方打出一場高失誤的賽事，出現高達34次失誤，尼克靠著末節31：15的攻勢，仍以103：87擊敗國王，收下3連勝。

尼克日前11戰9敗後，在紐約內戰大勝籃網隊54分改寫隊史紀錄，總算揮別連敗低潮，前一場以3分差險勝76人隊後，今天回到主場迎戰國王，前三節激烈拉鋸。

上半場國王德羅展（DeMar DeRozan）就火力全開，14投7中拿下22分，與尼克雙星布朗森（Jalen Brunson）13分和唐斯（Karl-Anthony Towns）9分、5籃板分庭抗禮，兩隊上半場打完僅有1分差距，前三節更是戰成平手，不過合計已發生高達29次失誤。

末節國王受制於尼克防守，出現進攻熄火的狀況，單節僅拿下15分，反觀尼克透過防守帶動進攻拿下31分，成功拉開差距，最終就以16分差距收下3連勝，國王苦吞6連敗，戰績遭到西區墊底的鵜鶘隊追平。

尼克今天以布朗森攻下全隊最高28分表現最佳，唐斯則有17分、11籃板、4助攻；國王則以德羅展攻下34分獨撐大局，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）雖有14分進帳，但發生高達6次失誤。

對於這場失誤大戰，尼克總教練布朗（Mike Brown）直言打出難看的比賽，所幸球隊透過防守拿下勝利；對於之前11戰9敗，布朗也說：「除了對獨行俠那場比賽外，我們幾乎沒有一個半場未全力以赴，尤其防守端有所作為，就能在面對失誤時帶來一些影響。」

