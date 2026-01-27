NBA／班凱羅平魔獸、一分錢紀錄 騎士米契爾狂飆45分扮攪局者

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
騎士一哥米契爾（右）轟炸45分，賞魔術4連敗。（路透）
騎士一哥米契爾（右）轟炸45分，賞魔術4連敗。（路透）

去年在面臨主力群傷病問題仍打出佳績挺進季後賽的魔術隊，儘管本賽季輪替陣容變得更為穩定，卻始終無法打出破繭而出的成績，在近期苦吞3連敗後，26日作客騎士隊主場又遭到騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）轟炸45分，最終魔術再以98：114敗下陣來，苦吞4連敗。

魔術在去年休賽季與灰熊換來貝恩（Desmond Bane）後，加上球隊兩大主力班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）也恢復健康，讓魔術新賽季的表現原先備受期待，不過在26日賽前他們僅拿下23勝21敗，排名在西區第8名。

26日魔術在華格納缺陣下與騎士進行二連戰的第二場比賽，儘管首節就在班凱羅與貝恩領軍下單節拿下32分，但在防守端也遭遇嚴苛挑戰，騎士一哥米契爾26日上半場手感火燙，個人前兩節就拿下26分，加上莫布里（Evan Mobley）也有13分進帳，騎士也靠著第二節單節拿下39分逆轉戰局，取得61：56領先。

▲ 影片來源：x平台＠NBA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

易籃後米契爾的進攻火力絲毫不減，在第三節個人再度拿下12分，與班凱羅展開飆分大戰，不過騎士在團隊進攻更勝一籌的情況下，持續將領先差距擴大，反觀魔術卻在第四節進攻熄火，單節僅有17分進帳，最終騎士就以114：98擊敗魔術。

騎士以米契爾攻下45分表現最佳，莫布里與泰森（Jaylon Tyson）分別有20分與14分進帳；至於魔術則以班凱羅37分最佳，貝恩19分，布萊克（Anthony Black）14分，其中班凱羅在生涯第13次拿下至少35分，在魔術隊史僅次於「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）與「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）的75次與54次，與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「一分錢」哈德威（Anfernee Hardaway）並列隊史第3名。

▲ 影片來源：x平台＠NBA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

