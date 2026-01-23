我的頻道

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

NBA／聯盟無弱旅 亞歷山大狂飆47分 雷霆意外不敵溜馬

記者劉肇育／即時報導
溜馬以117：114擊敗雷霆。（美聯社）
溜馬以117：114擊敗雷霆。（美聯社）

儘管在過去5戰苦吞4敗後戰績又持續探底，但東區爐主溜馬隊在23日與聯盟龍頭雷霆隊之戰卻打出本季最精采一戰，在首節就狂砍39分下，溜馬整場比賽一路保持領先，並在第四節末段擋下雷霆的反撲，以117：114擊敗雷霆，收下賽季第11勝，雷霆則是吞下第9敗。

因為傷病問題開戰績持續在東區末段的溜馬，本季至今已經吞下過一次13連敗與一次8連敗，與鵜鶘、巫師隊展開激烈的「爐主之爭」，不過23日溜馬作客本季僅兩度失守過的雷霆主場，卻打出精彩一戰。

溜馬23日開賽就來勢洶洶，首節就在奈哈德（Andrew Nembhard）領軍下單節狂轟39分，並取得11分領先，儘管接下來三節雷霆也在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下展開猛烈反撲，包括在第三節最後33秒霍姆葛倫（Chet Holmgren）進球後追到僅剩1分差，但第四節中段奈哈德再度接管戰局，幫助溜馬將差距又擴大到12分。

比賽最後5分半鐘，雷霆也展現衛冕軍的強大韌性，在雙位數落後的情況下一路狂追，在比賽最後24秒亞歷山大上籃得手後僅剩1分差，不過溜馬華克（Jarace Walker）接下來4罰俱中，雷霆則是在亞歷山大2罰命中後，由喬伊（Isaiah Joe）抄刀準絕殺三分球失手，最終溜馬就以3分差距帶走勝利，賞給雷霆賽季第9敗，也成為繼馬刺、黃蜂後，本季第3支在雷霆主場取勝的球隊，也再次證明NBA無弱旅的說法。

溜馬23日團隊共5人得分上雙位數，其中奈哈德27分、華克26分、席亞康（Pascal Siakam）21分；至於雷霆則以亞歷山大47分最佳，霍姆葛倫則有25分、13籃板、3阻攻。

馬刺 NBA

